Die Entrüstung über die Prügelattacke von zwei britischen Touristen auf einen Taxifahrer in Magaluf ist groß. Wie die Vorsitzende der Taxifahrer-Vereinigung der Gemeinde Calvià, Mari Carmen Navarro, betont, sei es bereits der dritte Angriff auf einen Taxifahrer seit Beginn der Tourismus-Saison ist.

Navarro erinnerte daran, dass bereits zu Beginn der Saison ein Kollege angegriffen worden sei, als er in Portals mit einem Klienten in einen Streit geriet. Später sei ein Fahrer von einem Kunden in El Toro geschlagen worden und dabei gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei an der Schulter.

Polizei: Zusätzliche Streifenwägen für Partyzonen auf Mallorca

Noch häufiger sind die Fälle, in denen auf die Autos der Fahrer eingeschlagen wird. "Wir müssen häufig durch Straßen fahren, in denen viele Menschen sind, die zu viel getrunken haben und die gegen das Auto schlagen oder Flaschen auf die vorbeifahrenden Taxis werfen", erzählt Navarro. "An mehr als der Hälfte der Taxis in Calvià sieht man die Auswirkungen dieser Schläge, auch an meinem."

Trotz allem findet Navarro die Situation nicht schlimmer als in anderen Jahren. "Für die Menge an Touristen haben wir weniger Vorfälle als in anderen Jahren", sagt sie. Ähnlich sieht es auch die Ortspolizei von Calvià. "Es ist kein Sommer mit besonders vielen Konflikten", so der Polizeichef. Er erklärt, dass in den Gegenden, in denen besonders viel gefeiert wird, zusätzliche Streifenwägen unterwegs sind.