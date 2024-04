Das regnerische Wetter auf Mallorca hat eine kurze Pause eingelegt. Zwei Tage lang soll nun die Sonne scheinen. Danach kommen die nächsten Schauer. Ein erneuter Schneefall wie am Dienstag ist erstmal nicht in Sicht.

Am Mittwochmorgen scheint die Sonne kräftig. In der Tagesmitte tauchen von Westen her ein paar graue Wolken auf, die über die Insel ziehen. Regen schließt der spanische Wetterdienst Aemet aber aus. Gen Abend wird es wieder sonnig. Nachdem die Temperaturen in der Nacht zuvor nochmal auf 1 Grad sanken und sich dem Gefrierpunkt näherten, werden es tagsüber bis zu 18 Grad. Zum Beispiel in Manacor und Pollença. In Andratx und Cala Ratjada sollen es nur 15 Grad werden.

Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 5 bis 10 Grad etwas milder. Um 6.55 Uhr geht die Sonne am Donnerstag auf. Die Temperaturen steigen kräftig und knacken die 20-Grad-Marke. Höchstwert sollen 21 Grad in Inca werden.

Wieder ziehen am Nachmittag an der Westküste graue Wolken auf, die sich gen Abend verdichten. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit für ein paar Regentropfen.

Das Wochenende auf Mallorca wird wechselhaft

Ab Freitag wird das Wetter wechselhaft. Die Temperaturen steigen erstmal auf 23 Grad. Am Vormittag scheint die Sonne. Im Nordwesten kann es am Nachmittag etwas regnen. Am Samstag werden es sogar 25 Grad im Norden. Im Süden um Palma nur 21 Grad. Diesmal tröpfelt es dort ein wenig. Auf der ganzen Insel weht ein kräftiger Wind aus südwestlicher Richtung.

Sonntag und Montag werden laut derzeitiger Aemet-Prognose mieser. Es gibt Chancen, dass sich die Sonne hin und wieder durchkämpft. Ansonsten wird es die meiste Zeit regnerisch. Wie bereits in den vergangenen Tagen dürfte das zur "Operation Wolke" führen. Sprich Palma füllt sich, die Zufahrtsstraßen sind verstopft, weil die Urlauber lieber in die Stadt gehen statt am Strand zu lümmeln.