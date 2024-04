Die Frühlingstemperaturen auf Mallorca zeigen eine bunt gemischte Palette an Wetterlagen. Die Wettervorhersage für Escorca in den nächsten sieben Tagen verspricht einen Mix aus Sonnenschein, bewölktem Himmel und einigen Regentagen. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine detaillierte Wetterprognose für Escorca und verraten Ihnen, wie Sie Ihre Pläne dem wechselhaften Wetter anpassen können.

Wochenendwetter und Trend für die kommende Woche

Samstag (20.4.2024): Der Samstag empfängt uns mit einem leicht bedeckten Himmel und vereinzelten Wolkenfeldern. Die Temperaturen zeigen sich moderat mit 17°C. Eine leichte Brise weht mit 3 km/h und sollte für eine angenehme Frische sorgen, ohne dass es zu kühl wird. Der Sonnenaufgang erfolgt um 05:03 Uhr und der Tag verabschiedet sich mit einem Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Sonntag (21.4.2024): Die Sonne setzt sich durch, und wir dürfen uns auf einen Tag unter einem klaren Himmel freuen. Bei 15°C wird es etwas frischer als am Vortag, und der Wind nimmt leicht zu einer Geschwindigkeit von 4 km/h zu. Perfekte Bedingungen für einen ausgedehnten Frühlingsspaziergang unter der warmen mallorquinischen Sonne.

Montag bis Mittwoch (22.4.2024 - 24.4.2024): Die neue Woche beginnt mit Wetterumschwüngen. Einsetzender leichter Regen und sinkende Temperaturen bis auf 8°C läuten den Montag ein. Anhaltende Regenschauer begleiten uns auch am Dienstag, bevor am Mittwoch bedeckte Wolkendecken vorherrschen. Der Wind bleibt mit 5 bis 8 km/h mäßig, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 72%. Ein guter Anlass, um vielleicht das Innere der Insel mit ihren kulturellen Angeboten zu erkunden.

Ende der Woche (25.4.2024 - 27.4.2024): Der Donnerstag und Freitag zeigen sich von einer wolkenreichen, aber trockenen Seite. Bei Temperaturen zwischen 14°C und 16°C kehrt allmählich wieder Wärme zurück. Das Wochenende wird von leichten Regenschauern am Samstag gekrönt, bevor sich am Sonntag erneut die Sonne zwischen den Wolken zeigt.

Fazit zur Wetterlage in Escorca

Insgesamt eine typische Frühlingswoche auf Mallorca, die sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde der frischeren Temperaturen zufriedenstellt. Machen Sie das Beste aus den sonnigen Momenten und rüsten Sie sich für die nassen Tage. Wie immer gilt: Vergessen Sie Ihre Jacke nicht, denn das Wetter auf der Insel kann schnell umschlagen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:32:23. +++