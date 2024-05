Autofahrer, die am Donnerstag (2.5.) auf dem Weg nach Sóller waren, haben ein wahres Verkehrschaos erlebt. Kilometerlange Staus auf der Ma-11, zeitweise mehr als sechs Kilometer lang, machten die Anreise zu einem Geduldsspiel. Zeitweise musste sogar der Sóller-Tunnel für den Verkehr gesperrt werden, um die Anzahl der im Inneren stehenden Fahrzeuge zu reduzieren.

Der Verkehrskollaps dürfte auf den hohen Besucherandrang zurückzuführen sein. Viele, auch spanische Urlauber nutzen die ersten Mai-Tage für einen Mallorca-Besuch. Sie sind zumeist in Mietwagen unterwegs, was zu einem deutlichen Anstieg des Verkehrsaufkommens auf der Ma-11 führt, insbesondere in den Spitzenzeiten. Morgens bilden sich die Staus in Richtung Sóller, nachmittags in Gegenrichtung.

Sóller-Tunnel musste mehrfach gesperrt werden

Am Donnerstag kollabierte der Verkehr dann ganz. Der Sóller-Tunnel musste mehrfach gesperrt werden, da die Schlange im Inneren des Tunnels von einem Ende zum anderen reichte. Auf der Südseite reichte der Stau bis zum Kreisverkehr von Bunyola, auf der Sóller-Seite bis zum Kreisverkehr des Carrer Cetre, der Straße, die zum Stadtzentrum führt.

Auch diese Straße war verstopft, ebenso wie die Seitenstreifen der Umgehungsstraße, wo kein Platz mehr war. Die Randstreifen wurden als Parkplatz genutzt. Autofahrer mussten mit erheblichen Verzögerungen rechnen, manche standen bis zu zwei Stunden im Stau. Einige gaben auf und kehrten um.