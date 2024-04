Das Wetter in Andratx zeichnet sich in der kommenden Woche durch unterschiedliche Wetterlagen aus, welche von leicht bewölkten Tagen bis hin zu Niederschlägen reichen. Hier erhalten Sie einen ausführlichen Blick auf den Wettertrend vom 20. April bis zum 27. April 2024.

Wetterupdate für Andratx - Heiter bis nass

Beginnend mit dem 20. April 2024, erleben wir einen Tag mit aufgelockerten Wolken und angenehmen 15 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit 5 km/h bringt eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 56% liegt. Die Sonne begrüßt uns um 05:05 Uhr und verabschiedet sich um 18:32 Uhr.

Der darauf folgende Tag, der 21. April, lässt den Himmel völlig klar werden und sorgt für strahlenden Sonnenschein bei ebenfalls 15 Grad. Ein Hauch stärker weht der Wind mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 60%.

Am 22. April stellt sich das Wetter um: Moderate Regenschauer bei 11 Grad und eine Windgeschwindigkeit von 8 km/h bestimmen das Bild. Die Luftfeuchtigkeit steigt nur unmerklich auf 61% an.

Leichter Regen begleitet uns durch den 23. und 24. April mit gleichbleibenden Temperaturen um die 11 bis 13 Grad. Der Wind nimmt am 24. April spürbar zu und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h, während die Luftfeuchte konstant hoch bleibt.

Demgegenüber steht der 25. April, der mit einer geschlossenen Wolkendecke und milderen 16 Grad einhergeht. Einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 63% und einem leichten Wind trotzend, könnte dieser Tag ideal für längere Aktivitäten im Freien sein.

Leichte Regenschauer kehren am 26. April zurück, doch die Temperatur hält sich stabil bei angenehmen 16 Grad. Am 27. April fängt der Himmel an aufzuklaren und gewährt bei wechselnden Wolkenfeldern und milderen 15 Grad wieder mehr Sonnenanteile. Der Wind beruhigt sich zudem auf eine sanfte Brise mit 4 km/h, und wir erleben den Tag mit der niedrigsten Luftfeuchtigkeit dieser Woche, bei 47%.

Langzeitausblick: Andratx mit wechselhafter Aprilwoche

Über die gesamte Woche betrachtet, erwartet die Bewohner und Besucher Andratxs eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und einigen Regentagen. Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Bereich, was diverse Unternehmungen in der Frühjahrssaison ermöglicht. Fest steht, dass das Wetter in Andratx stets für Überraschungen gut ist und Flexibilität sowie eine vielseitige Garderobe erfordert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:22:42. +++