Corona-Betrug bei Lauda auf Mallorca nachgewiesen - Ryanair droht Bußgeld

Die Behörde für Arbeitsinspektion im spanischen Arbeitsministerium sieht es als erwiesen an, dass die Lowcost-Airline Ryanair auf Mallorca während der Corona-Pandemie gegen geltendes Recht verstoßen hat. Damit gibt die Behörde der Gewerkschaft USO recht, die angeprangert hatte, dass die Ryanair-Geschäftsleitung für ihre Tochtergesellschaft "Lauda Europe" Piloten und Bordpersonal aus Deutschland und Österreich für Mallorca-Flüge eingesetzt hatte, während das bei der Basis auf Mallorca angestellte Personal in Kurzarbeit war und Kurzarbeitsgeld (ERTE) bezog. Dies sei ein "Betrug an den Staatskassen".

