Noch gibt es welche: So kommen Sie an die beliebten Einkaufsgutscheine der Balearen-Regierung für Mallorca-Läden

Bei vorausgehenden Aktionen waren oft schon kurze Zeit nach Öffnung der Läden keine Gutscheine mehr verfügbar. Wohl auch, weil die Balearen-Regierung dieses Mal deutlich weniger Werbung für ihre Aktion „Bons Illes Baleares“ gemacht hat, waren am Starttag der Aktion (Mittwoch, 24.4.) zur Mittagszeit gerade einmal 20 Prozent der Einkaufsgutscheine vergeben. Das freute die Einzelhändler, da sie sich so besser um ihre Kunden kümmern konnten. Theoretisch läuft die Aktion, dank derer Bewohner der Balearen insgesamt 91.680 bonos einlösen können, noch bis zum 30. Juni. Wer von den Gutscheinen Gebrauch machen will, sollte sich dennoch beeilen. Bis Ende Juni dürften kaum mehr welche verfügbar sein.

Insgesamt 60 Euro sparen Residenten können erneut insgesamt 60 Euro sparen. Wer für 30 Euro einkauft, zahlt nur die Hälfte. Jedem Bewohner stehen vier Gutscheine zur Verfügung. Sie können entweder in einem einzigen oder in verschiedenen Geschäften eingelöst werden, aber nicht on-line. Wenn der Verbraucher etwa einen Pullover für 45 Euro kauft, zahlt er nur 30 Euro. Wenn er alle Gutscheine für den Kauf einer Brille im Wert von 150 Euro verwendet, wird er nur mit 90 Euro zur Kasse gebeten. So viele Geschäfte wie noch nie Rund 1,36 Millionen Euro lässt sich die Balearen-Regierung diesmal die Aktion kosten. 1.188 Geschäfte nehmen teil – so viele wie noch nie. Wer sichergehen will, dass in seinem Lieblingsladen noch Gutscheine verfügbar sind, kann mittlerweile auf der Website bonsillesbalears.com unter „Establecimientos adheridos“ die Gutschein-Auslastung prüfen. Dazu am besten auf die Landkarte von Mallorca klicken oder die Insel bei „Todas las islas“ anwählen. Man kann sich die Geschäfte zudem nach Gemeinde oder Bereich (Lebensmittel, Gesundheits- und Schönheitspflege, Schuhe, Haushaltsgeräte, Informatik und Elektronik, Fotografie, Spielzeug etc.) anzeigen lassen. Zu jedem comercio gibt es ein Foto des Eingangs und die genaue Adresse. Per Klick auf Letztere öffnet sich automatisch die Google-Maps-Karte. Beim MZ-Test kurz vor Redaktionsschluss am Mittwoch (24.4.) stand die Auslastungs-ampel bei einigen Läden schon auf Rot, etwa bei Alou Palmer, Cooperativa Pagesa d’Inca, Dissenys Artà, Ferreteria Llomgar, Gotham Còmics Mallorca, Heymo, Intersport Elite Running Manacor, Mango, Outlet Heymo, Pasatiempos oder Terranostra Supermercat Cooperatiu. Bei anderen wurden noch keine Gutscheine eingelöst. Laut einer Pressemitteilung darf jedes Geschäft 83 bonos verteilen. Das sind die Bedingungen für eine Teilnahme Mitmachen können alle Residenten über 16 Jahren. Ihren DNI oder NIE müssen sie direkt im Geschäft vorzeigen, in dem sie die Gutscheine einlösen wollen. Mit der Aktion will die Balearen-Regierung den Einzelhandel ankurbeln und kleinere Geschäfte bekannter machen.