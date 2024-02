Deutscher rettet Schwein auf Mallorca vor dem Schlachthof – doch wer trägt nun die Kosten?

„Als ich in die großen Augen mit den langen Wimpern sah, war es passiert“, sagt Rainer Lingelbach. Der 64-jährige Deutsche aus der Nähe von Hamburg verliebte sich in ein Schwein. Also das Tier. Blöderweise stand der Eber kurz vor dem Gang zum Schlachthof. Lingelbach kaufte Ferdinand, wie er ihn später nannte, von seinem mallorquinischen Besitzer ab und suchte verzweifelt nach einer neuen Bleibe für den 200-Kilo-Koloss.

„Wir haben seit zwei Jahren eine Wohnung in Alaró, wo wir dann im Rentenalter komplett einziehen wollen“, sagt Lingelbach. Bei ihm ist das in zwei Monaten der Fall. Im Winter war der Deutsche bereits vier Wochen auf der Insel und erblickte bei seiner täglichen Laufstrecke eines Tages seine große Liebe. „Er stand alleine auf einem trostlosen Gelände. Futter und Wasser waren nicht in Sicht.“ Der 64-Jährige fuhr umgehend zum Supermarkt, um ein Notfallpaket zusammenzustellen.

"Nie mit einem Schwein zu tun gehabt"

In den kommenden Tagen besuchte er das Schwein immer wieder und machte den Eigentümer ausfindig. „Ein 80-jähriger Opi, der früher eine Schweinezucht hatte. Ferdinand war der Letzte, der noch übrig blieb“, sagt der Deutsche. Für 200 Euro kaufte er das Schwein und handelte aus, dass es solange an Ort und Stelle bleiben dürfe, bis ein neuer Pfleger gefunden sei. „Ich habe Hunde daheim, aber nie mit einem Schwein zu tun gehabt. Da musste ich mich erst mal fortbilden.“

Den ganzen Dezember über hockte Lingelbach am Telefon und klapperte Tierheime sowie Gnadenhöfe ab. Das Schwein wollte sich aber niemand ans Bein binden lassen. „Ich wollte schon aufgeben, als mich rund um die Weihnachtsfeiertage eine Deutsche kontaktierte und Interesse zeigte.“ Die Dame besitzt selbst zwei Schweine und meinte, ein drittes bekomme sie auch noch unter. Allerdings nur, wenn Ferdinand kastriert wird.

Plötzliche Kehrtwende

Der 64-Jährige rief einen Tierarzt. Neben der Kastration gab es Impfungen, Pedi- und Maniküre. Der erste Eindruck beim neuen Frauchen sollte passen. Ende Januar stand der Umzug von Alaró ins neue Zuhause in Felanitx an. Der Deutsche organisierte einen Transporter und begleitete das Schwein. Doch vor Ort gab es eine Überraschung. „Was ist das für ein Riesending?“, soll die Interessentin gesagt haben. Ihre zwei Schweinchen waren mit 80 Kilo in einer wesentlich kleineren Gewichtsklasse. „Was sollte ich tun? Darauf pochen, dass sie ihn nimmt, konnte ich nicht.“

Ihre Nachbarin in Felanitx, ebenfalls Deutsche, bekam von dem schweinischen Trubel Wind und bot sich an. Die Lage schien gerettet. Hinter dem Haus war ein großer Acker und ein Stall. „Ich habe einen Tag lang das zugemüllte Gelände entrümpelt“, sagt Lingelbach. Dann stand plötzlich der Vermieter vor der Tür. Ein Schwein? Direkt am Haus? Auf keinen Fall!

Für 5.000 Euro neuen Stall gebaut

Großzügigerweise war der Eigentümer bereit, Ferdinand in einer anderen Ecke auf der Finca leben zu lassen. Dort musste aber erst mal ein Stall gebaut werden. Knapp 5.000 Euro zahlte Lingelbach, um eine Mauer zu einem Haus für seinen tierischen Liebling umbauen zu lassen. Um das Gelände spannte er einen Elektrozaun. Aber auch hier endet die Geschichte noch nicht. Denn der rund sechs Jahre alte Eber hatte noch keine Erfahrungen mit Strom gemacht und rastete beim ersten Kontakt mit dem Draht aus. Derzeit ist Ferdinands Retter dabei, einen Holzzaun zu bauen.

Um nicht ganz auf den Kosten sitzen zu bleiben, hat Lingelbach auf der Website „gofundme“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo bislang knapp 800 Euro zusammengekommen sind. „Ich übernehme auch eine Patenschaft und überweise der neuen Besitzerin jeden Monat Geld. Denn Ferdinand mümmelt einiges“, sagt der Deutsche. Geplant ist, bald noch ein Schwein zu retten, damit der Eber einen Spielgefährten bekommt.