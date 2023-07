Einkehr am Meer: Das sind die Beachclubs im Nordosten von Mallorca

Mit Beginn der Sommerferien in Deutschland tummeln sich auch wieder mehr Besucher an den Stränden Mallorcas. Hier ein Überblick über die Strandbars an der Nordostküste zwischen Alcúdia und Can Picafort.

Beach Bar Dunas Diese Beachbar gehört zum Vier-Sterne-Hotel Iberostar Playa de Muro. Direkt am Strand gibt es Cocktails, ein Buffet und manchmal auch Live-Musik. Ein café con leche kostet hier 2,70 Euro. Wer lieber etwas Alkoholisches trinkt, bekommt einen Gin Tonic für 8,40 Euro. Die Bar ist täglich von 10.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Wichtig: Normalerweise ist die Bar in der Hauptsaison nur für Hotelgäste geöffnet. Wenn genug Platz ist, werden auch auswärtige Gäste bewirtet. Wer sich vor einem Besuch erkundigen möchte, kann unter der Telefonnummer 971-89 04 43 anrufen. Die Adresse lautet: Avinguda de's Albufera, 8, Playa de Muro. 5 Numa Beach Club Vor gerade einmal zwei Wochen hat im Abschnitt 1 der Playa de Muro der Numa Beach Club eröffnet. In dem weiträumigen und mit viel Holz eingerichteten Lokal gibt es mediterran-asiatische Fusionsküche. Die Meeresfrüchte-Paella kostet 22 Euro pro Person. Ein café con leche kostet hier 2,80 Euro. Den Gin Tonic gibt es ab 10 Euro, je nachdem, für welchen Gin sich der Gast entscheidet. Der Beachclub ist täglich von 9 Uhr bis Mitternacht geöffnet und bieten auch Liegestühle und Sonnenschirme zum Verleih an. Oft legt auch ein Live-DJ auf. Telefonisch ist das Lokal unter der Nummer 971-93 49 99 zu erreichen. Die Adresse lautet: Carrer Flamencs 5, Playa de Muro. 14 Muro Beach Gleich nebenan vom Numa Beach Club befindet sich seit Mittwoch (26.6) ein weiteres neues Strandlokal namens Muro Beach. Es handelt sich um eine Strandbar mit Restaurant, die jeden Tag von 12 Uhr mittags bis Mitternacht geöffnet ist. In dieser Zeit werden Kaffee, Softdrinks und alkoholische Getränke wie ein Gin Tonic für 9,50 Euro angeboten. Die Küche ist ab 20 Uhr geöffnet. Das Angebot reicht von leichten Snacks und Salaten bis hin zu Sushi-Platten. Telefonisch kann man einen Tisch reservieren unter der Nummer: 698-97 09 83. Eindrücke auf einer Website gibt es noch nicht, daher am einfachsten selber vorbeischauen an der Carrer dels Ànecs, 2, 07458 Muro. 16 Olimpia Opa & Oma Am Rande der einheimischen Ferienhaussiedlung Ses Capellans gibt es drei beliebte Strandlokale, die in der vergangenen Saison noch vor dem Aus standen. Bei "Opa und Oma" kostet die Paella je nach Auswahl 16,90 Euro bzw. 17,90 Euro pro Person. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9.30 bis 22 Uhr. Die Telefonnummer ist 971-85 08 31 und die genaue Adresse lautet: Disseminat Caset. Capellans, 122, Can Picafort. 4 Can Gavella Vergangenen Sommer fürchtete man hier wegen Auflagen der Küstenbehörde noch um die Bewirtung am Strand, nun sitzen die zufriedenen Gäste wieder mit ihren Füßen im Sand vor ihren Paellas. Diese kosten 21,50 Euro pro Person. Den café con leche gibt es für 2,40 Euro, den Gin Tonic für zwischen 8 und 12 Euro. Es gibt auch einige vegane Gerichte auf der Karte. Die Bar ist wochentags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, donnerstags bis sonntags eine Stunde länger bis 20 Uhr. Die Küche ist nur von 12 bis 17 Uhr oder bis 19 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten von November bis April ist Can Gavella komplett geschlossen. Einen Tisch kann man telefonisch unter 682-15 12 59 oder direkt auf der Website reservieren. Der Beach Club ist hier aufzufinden: Casetes des Capellans, 174, Playa de Muro. 4 Beach Club Ponderosa Im benachbarte und schickere Beach Club Ponderosa liegten die Paella-Preise zwischen 22 Euro und 30 Euro. Ein Gin Tonic kostet 11,50 Euro. Das auf Mallorca sehr bekannte Restaurant ist täglich von 12.30 bis 19.00 Uhr geöffnet. Tische können online oder telefonisch unter 971-184 118 reserviert werden. Die genaue Adresse lautet: Casetes des Capellans, 123, Can Picafort 13 Bananas Son Bauló Im Bananas Son Bauló wird täglich von 12 Uhr bis Mitternacht aufgetischt, manchmal spielt auch eine Band. Es Köstlichkeiten wie eine schwarze Paella mit roten Garnelen und Tintenfisch für 23 Euro pro Person. Wer sich mit dem Restaurant in Verbindung setzen möchte, kann dies unter der Telefonnummer 971-85 03 26 oder direkt in der Marina 48, Can Picafort tun. 9 Moai Beach Club Im zentral in Can Picafort gelegenen Moai Beach Club gibt es vor allem Nachos, Burger und Pizza. Die Preise dafür liegen zwischen 9,80 Euro und 12,80 Euro. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr, bis auf sonntags. Dann hat der Club bis 22 Uhr offen. Die Telefonnummer lautet: 697-87 78 82. Es ist allerdings nicht möglich, im Voraus einen Tisch zu reservieren. Also einfach direkt hingehen. Die Strandbar liegt vor dem Hotel Dunes Platja (C/Paeo Colón,140), Can Picafort. 4 Alles im Überblick Vollbildanzeige