Seit Ende April steigen zwar schon Urlauber im rundum renovierten Universal Hotel Aquamarin in Sant Elm im Südwesten von Mallorca ab, am Mittwochabend (21.6.) wird aber das erste "Beach Club Hotel" auf der Insel auch feierlich in Betrieb genommen. Zur Präsentation der Schweizer Hotelkette in dem 1963 gebauten Hotel direkt am Meer wurde am Abend unter anderem die neue Bürgermeisterin von Andratx, Estefanía Gonzalvo (konservative Volkspartei PP) und José Escaño, der Koordinator des Projekts MedGardens, erwartet.

MedGardens, eine Initiative der Stiftung Cleanwave, wird von Universal Hotels finanziell dabei unterstützt, die Seegraswiesen vor Sant Elm zu erforschen und zu bewahren. Das Hotel bietet in Zusammenarbeit mit MedGardens in Zukunft Schnorchelausflüge an, bei denen die Urlauber die Seegraswiesen zu sehen bekommen.

Weitere Beach Club Hotels sind geplant

Nach dem offiziellen Teil stieg abends noch eine Party im neuen AQUA Beach Club mit Musik, Drinks und Fingerfood. AQUA ist laut dem CEO der Kette, Yannik Erhart, die neue Marke von Universal, unter der auch in einigen anderen Hotels der Kette in den kommenden Jahren Beach Clubs angelegt werden sollen. Derzeit gibt es allerdings noch keine weitere Lizenz für die geplanten Umbauten.

Die Neueröffnung in Sant Elm hat laut Erhart bereits einiges Interesse nach sich gezogen. "Es kommen sowohl Stammgäste der Kette, die nach dem Umbau nun extra im Aquamarin gebucht haben, andere frühere Stammgäste kommen nun nach Jahren wieder, weil sie jetzt wieder ihren gewohnten Standard bekommen", sagt Erhart.

Namhafte DJs und Bands

Das Universal Hotel Aquamarin in Sant Elm soll nach seinem Umbau zum Beach Club Hotel ab sofort statt bisher sechs Monaten in Zukunft neun Monate geöffnet sein, erklärt Erhart. "Mehrmals in der Woche werden wir namhafte DJs oder Bands zu Gast haben, die allerdings keine laute Party veranstalten", sagt der CEO. Die Zielgruppe der Kette seien schließlich weiterhin naturverbundene Paare, ältere Leute oder auch Familien.

Das Haus wurde in den zurückliegenden Monaten komplett renoviert und um typische Merkmale eines Beach Clubs erweitert. Vor allem im Außenbereich soll künftig einiges an einen Beach Club erinnern. So gibt es Komfortliegen und Sonnenschirme auf einer weitläufigen Naturstein-Plattform direkt am Meer.

Auch das Gastronomie-Konzept wurde erneuert, so können bald Hotel- und Tagesgäste aus einem Mix aus "kreativen, fernöstlichen und peruanischen Gerichten sowie lokalen Produkten" wählen, heißt es in der Mitteilung. Im Zuge der Renovierung wurde auch der Wellness- und Spa-Bereich des Universal Hotel Aquamarin neu gebaut. In Zukunft können die Gäste hier Sauna, Beauty- und Wellnessanwendungen nutzen.