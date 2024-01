Nach Ausbruch von irregulären Einwanderern: Flughafen Mallorca erneuert Sicherheitszaun

Am Flughafen von Mallorca wird in den kommenden Monaten die Umzäunung erneuert und verstärkt, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Arbeiten, die der Flughafenbetreiber Aena im Oktober 2023 ausgeschrieben hat und deren Frist für Angebote am Freitag (19.1.) endete, werden vor allem neun Bereiche des Flughafens Son Sant Joan betreffen.

Die Erneuerung findet unter dem Eindruck der aufsehenerregenden Aktion in der Nacht zum 5. November 2021 statt, als Passagiere einer Maschine der Fluggesellschaft Air Arabia Maroc eine Notlandung in Palma erzwangen, weil einer von ihnen angeblich einen medizinischen Notfall hatte. Während der Passagier und sein Begleiter ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht wurden, kam es im Flugzeug zu einem Handgemenge mit 20 weiteren Passagieren, die schließlich über die Start- und Landebahn und den Sicherheitszaun an der Nordbahn flohen.

Bereits System zur Verhinderung von Einbrüchen installiert

Um die Sicherheit in den gesperrten Bereichen des Flughafens von Palma, in denen bereits ein System zur Verhinderung von Einbrüchen installiert wurde, zu erhöhen, wird nun die Umzäunung der Bereiche, die sich in schlechtem Zustand befinden, verstärkt, heißt es in einer Pressemitteilung des staatlichen Flughafenbetreibers Aena.

Die Arbeiten betreffen sechs Abschnitte parallel zur nördlichen Start- und Landebahn, einen Abschnitt in der Nähe der südlichen Start- und Landebahn, einen Abschnitt in der Nähe der Terminals und des Parkplatzes und schließlich den Sicherheitsweg, der an dem Bürokomplex Mirall Balear vorbeiführt.

Teilweise auch neue Betonmauer

Das Projekt sieht die Erneuerung der Umzäunung in diesen Bereichen vor, wobei in einigen Fällen die gesamte Beton- und Metallstruktur abgerissen und ersetzt werden soll. In den Abschnitten, in denen die Betonmauer noch in gutem Zustand ist, werden lediglich Maschendraht und Pfosten ausgetauscht.

Die Arbeiten umfassen auch den Austausch von Schiebetoren sowie die Installation neuer Zäune in der Nähe der Start- und Landebahnen.

Achtung, Hochsicherheitsbereich!

Außerdem soll alle zehn Meter an der Umzäunung ein Schild angebracht werden, das darauf hinweist, dass es sich um einen Hochsicherheitsbereich handelt. Zusätzlich werden zehn alte Schiebetore, die nicht mehr in Gebrauch sind, durch eine konventionelle Umzäunung ersetzt, die durch eine Mauer gestützt wird.

Einer der am stärksten beschädigten Bereiche ist der Abschnitt, der das Flughafengelände von der Militärbasis Son Sant Joan abgrenzt. In diesem Bereich werden 370 Meter Metallzaun ersetzt, da der derzeitige Zaun zahlreiche Mängel aufweist. /jk