Von einem Tag auf den anderen ist auf meinem Computer eine Sekretärin namens Cortana aufgetaucht, die versucht meinen Tag zu organisieren, sobald ich den Laptop öffne. Ich habe mich gefragt, wie sie sich in mein System eingeschlichen hat, und erinnerte mich daran, dass ich meinen Computer vor Kurzem dabei erwischt habe, wie er sich aktualisiert hat, ohne vorher um meine Erlaubnis zu bitten.

Das Problem mit Cortana ist, dass sie mich wie einen Minister behandelt. In der E-Mail, die sie mir heute früh geschickt hat, fragt sie mich, wie lange ich brauche, um mich zu konzentrieren, und schlägt mir bestimmte Zeiten dafür vor. Aber meine Konzentration folgt keinem System. Ich höre plötzlich auf zu schreiben, weil ich nicht mehr weiterkomme, drehe eine Runde in meinem Zimmer wie ein Gefangener in seiner Zelle und auf einmal geht es wieder. Was ich an Cortana nicht mag, ist, dass sie meine E-Mails liest. Nicht, dass ich große Geheimnisse hätte, aber es gibt persönliche Angelegenheiten, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind.

Wie auch immer. Ich habe Cortana gegoogelt. Offenbar ist sie die persönliche Produktivitätsassistentin von Microsoft. Sie soll mir helfen, Zeit zu sparen und mich zu konzentrieren. Über die Sache mit der Konzentration habe ich bereits gesprochen. Aber sie besteht auch darauf, meinen Terminkalender zu führen, was ich seit Jahren problemlos alleine mache. Dort notiere ich zum Beispiel mit wem ich wann zu Mittag esse. Ich treffe mich mit normalen Leuten, Kollegen oder Freunden, aber es stört mich, dass sie weiß, wer sie sind. Ich fühle mich ein wenig überwacht, seit diese persönliche Assistentin in meinem Leben erschienen ist. Ich frage mich, ob sie diese Zeilen liest, während ich sie schreibe und ob sie stört, was ich schreibe.