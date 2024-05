Nach dem Deckeneinsturz an der Playa de Palma: Das sagt die Leitung des Hotels zu dem Vorfall

Nach dem Einsturz eines Teils der Hoteldecke im Pabisa Sofia an der Playa de Palma hat die Leitung des Hauses gegenüber der MZ Stellung zu dem Vorfall genommen. Laut einem der Direktoren sei der Vorfall, der am Dienstagabend (30.4.) durch einen Beitrag bei RTL publik wurde, bereits 19 Tage her. "Wir verstehen gar nicht, warum das immer noch Thema ist. Für uns ist die Sache erledigt, die betroffenen Gäste sind zufrieden abgereist und haben uns eine positive Bewertung hinterlassen", heißt es von der Leitung.

Zwischenzeitlich sah es allerdings nicht danach aus. Wie in dem RTL-Beitrag zu sehen ist, war ein deutsches Pärchen aus Düsseldorf für einen einwöchigen Urlaub in das Hotel gereist. Bereits am zweiten Tag fiel dem 34-jährigen Thomas beim Frühstück ein Teil der Zwischendecke auf den Rücken. Teils "fußballgroße Steine" seien es gewesen, erklärt der Deutsche bei RTL. Auf den Aufnahmen, bei denen es sich wohl um Fotos des Paares handelt, sind tatsächlich größere Brocken zu sehen. Diese hätten durchaus schwerwiegendere Verletzungen vorrufen können.

Hervorgerufen durch Wasserschaden

Die Leitung des Hotels sieht das allerdings etwas anders. "Es ist ja niemand verletzt worden und der Schaden ist inzwischen längst repariert", wiegelt man ab. Hervorgerufen worden sei das Unglück durch einen Wasserschaden im 7. Stock des Hotels. Dadurch sei die Zwischendecke über dem Speisesaal feucht geworden und weil darauf noch Bauschutt von vorangegangenen Renovierungsarbeiten lagen, die laut der Hotelleitung die Baufirma vergessen hatte wegzuschaffen, habe die Decke nachgegeben und die Steine seien in den Speisesaal gestürzt. "Es ist aber nur an einer Stelle heruntergekommen und selbst dieser Schaden war am nächsten Tag repariert", erklärt der Leiter des Hotels, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Die Gäste seien sofort betreut worden, man habe ihnen angeboten, die restlichen Tage ihres Aufenthalts in einem benachbarten Hotel zu essen. Auch einen kompletten Hotelwechsel habe man bereitgehalten, doch dieser sei abgelehnt worden. "Die Gäste wollten in unserem Haus bleiben."

Noch immer Schäden sichtbar

Erst über eine Woche nach dem Vorfall sei dann RTL vorbeigekommen und habe entgegen der Erlaubnis in dem Hotel gefilmt. Es habe seit dem Teileinsturz der Decke keine weiteren Vorfälle gegeben. Die Renovierungsarbeiten seien komplett abgeschlossen. Bilder von RTL lassen an dieser Version allerdings zweifeln. Dort sind teilweise notdürftig reparierte Schäden zu sehen.