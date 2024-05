Der starke Gewittersturm, der am Sonntagabend (28.4.) über Palma hereinbrach, hat insgesamt 47 Ampeln in der Stadt lahmgelegt. Vor allem im Bereich der Avenidas und des Carrer Aragó kam es deshalb zu einem Verkehrschaos. Wie der Stadtrat von Palma berichtet, mussten am Dienstag (30.4.) insgesamt sieben Ampelinstallationen repariert werden. Bis Donnerstag (2.5.) soll die gesamte Infrastruktur wieder im Normalbetrieb laufen.

Blitzschlag erschütterte die Stadt Der heftige, vereinzelte Blitzeinschlag im Osten der Stadt hatte den Bewohnern von Palma am Sonntag einen gehörigen Schrecken eingejagt. In dem Kurznachrichtendienst X sprachen Nutzer von einem Knall "wie bei einer Bombenexplosion". Auf Lichtblitz und Knall folgte gegen 20.40 Uhr ein lange anhaltendes Donnergrollen, das in weiten Teilen der Stadt zu hören war. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. /jm