Innovativen Projekten auf Mallorca ist meist eines gemein: So vollmundig sie angekündigt werden, so lautlos verlaufen sie kurz darauf im Sande. In der MZ-Redaktion ist es ein beliebtes Brainstorming, eine Liste all der gescheiterten Projekte der vergangenen Jahre zu machen – immer dann, wenn wieder einmal Großes von Behörden oder privaten Investoren angekündigt wird. Und wenn es dann doch zustande kommt, dann mit Jahren Verspätung. Die Playa de Palma ist ein Paradebeispiel für gescheiterte Initiativen. Und jetzt also GymHubs entlang der Promenade?

Bei aller Skepsis wäre es falsch, neue Ideen durchweg zu belächeln und die Debatte um den nötigen Wandel von Mallorcas Wirtschaftsmodell nicht ernst zu nehmen – so ermüdend die von Allgemeinplätzen dominierte Rhetorik auch sein mag. Zumal die Gelegenheit selten so gut war wie jetzt, da Corona zu einer Neupositionierung in vielen Bereichen zwingt und dank EU viel Geld bereit steht. In diesem Kontext muss man dem Konzept einer Playa, die dem Outdoor-Sport in all seinen Facetten huldigt, eine Chance geben. Mal abgesehen davon, dass Experten den Bewegungsmangel längst ebenfalls als Pandemie bezeichnen, bedient das Playa-Konzept einen mächtigen Trend. Und was die Debatte ums Wirtschaftsmodell angeht: So abstrakt etwa ein Design-Distrikt auf dem Papier wirkt, so konkrete Formen nimmt er im Gewerbegebiet Son Bugadelles an. Das sollte nach Kräften gefördert werden und als Anregung dienen. Damit wir bald eine Liste der positiven Beispiele für Innovationsprojekte anlegen können. La innovación tiene muchas caras Los proyectos innovadores en Mallorca suelen tener una cosa en común: se anuncian con bombos y platillos para poco después enterrarse en el mayor de los sigilos. En la redacción del MZ solemos hacer una especie de lluvia de ideas con los proyectos fallidos cada vez que las autoridades o inversores privados vuelven a anunciar algo grande. Y cuando estos proyectos llegan a buen puerto, lo suelen hacer con años de retraso. La Playa de Palma es el mejor ejemplo de iniciativas fallidas. ¿Y ahora unos GymHubs a lo largo de la primera línea? A pesar de este escepticismo, es un error no tomarse en serio las nuevas ideas y el debate sobre el necesario cambio del modelo económico de Mallorca, por muy cansina que sea una retórica dominada por los lugares comunes. Máxime si la oportunidad rara vez ha sido tan buena como ahora, cuando el Covid obliga a reposicionarse en muchas áreas y gracias a la UE hay mucho dinero disponible. En este contexto, hay que darle una oportunidad a un concepto que hace justicia al deporte al aire libre en todas sus facetas. También el sedentarismo, dicen los expertos, es una especie de pandemia, y el plan encaja bien en una poderosa tendencia social. Y respecto al debate sobre el modelo económico: por muy abstracto que pueda parecer un distrito de diseño sobre el papel, en el polígono de Son Bugadelles está tomando forma. Debe fomentarse y servir de estímulo. Para que pronto podamos hacer una lista de ejemplos positivos de proyectos innovadores.