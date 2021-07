Vor der Küste von Mallorca sind zwei Flüchtlingsboote aufgegriffen worden. Die Gefährte wurden am Samstag (3.7.) gegen 12.30 Uhr südöstlich der Insel in Gewässern des Archipels Cabrera entdeckt, wie die Delegation der Zentralregierung mitteilt.

An Bord befanden sich laut diesen Informationen insgesamt 32 Personen. Im ersten Boot waren 16 Männer und 1 Frau unterwegs, im zweiten 14 Männer und 1 Frau. Entdeckt worden waren die Boote durch das eigens zu diesem Zweck auf Cabrera installierte Radar.

Die Menschen wurden von der Guardia Civil sowie der Seenotrettung in Empfang genommen, um in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht zu werden. Das Protokoll sieht vor, dass alle Bootsinsassen zunächst einem Covid-Test unterzogen werden und eine Quarantäne angeordnet wird.

Die Boote stechen in der Regel von der algerischen Küste aus in See. Besonders bei ruhiger See wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Flüchtlingsboote an Mallorcas Küste gesichtet. /ff