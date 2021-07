Die Fährgesellschaft Trasmediterránea hat am Montag (12.7.) vorübergehend ihre Verbindung zwischen Palma de Mallorca und Barcelona eingestellt, nachdem an Bord des Schiffes "Ciudad de Palma" zwei Besatzungsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden. Der Betrieb werde aber schon am Dienstag wieder normal aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die beiden Corona-Fälle seien bei einer Routinekontrolle festgestellt worden, so Trasmediterránea. Die Betroffenen seien in eine Klinik in Palma eingewiesen worden, wo weitere Tests angeordnet würden, und seien nun in Quarantäne. Parallel dazu würden nun auch die anderen Besatzungsmitglieder auf Covid-19 getestet.

Die "Ciudad de Palma" bleibe erst einmal im Hafen und werde am Montagabend auf der Route Palma-Barcelona von der "Ciudad de Mahón" ersetzt. Die "Euroferry Ignazia" der Grimaldi Lines übernehme indes die Verbindung von Barcelona nach Palma. Die italienische Reederei Grimaldi hatte erst kürzlich die Schiffe und Routen von Trasmediterránea übernommen. /ck