Es wird in den kommenden Tagen auf Mallorca wieder ein Stück heißer. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Donnerstag (29.7.) die Warnstufe Gelb ausgegeben. Diese gilt von 12 bis 19 Uhr in der Inselmitte und warnt vor bis zu 36 Grad. Die Hitzewelle hält diesmal aber nicht so lange an.

Von Mittwoch auf Donnerstag droht den meisten Gemeinden eine Tropennacht. Nur in Sóller (18 Grad) und in Gebieten der Inselmitte sinken die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke. In Palma de Mallorca bleibt es bei 22 Grad unangenehm warm.

Am Donnerstag wird es den ganzen Tag über sonnig. Wolken tauchen kaum am Himmel über der Insel auf. Immerhin weht der Wind am Strand etwas flotter. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt laut Aemet bei 27 Grad. Weiterhin gilt wegen der Trockenheit eine extreme Waldbrandgefahr:

Die Temperaturen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ändern sich im Vergleich zur Vornacht kaum. Der Freitag startet am frühen Morgen etwas diesig. Im Tagesverlauf zieht die Sonne ungestört ihren Kreis. Die Temperaturen im Norden der Insel steigen leicht, im Süden sinken sie etwas. In der Inselmitte sind 35 Grad drin, diesmal reicht es nicht für eine Hitzewarnung. Im Süden um Palma de Mallorca werden es 31 Grad, im Norden um Pollença 32 Grad. Wieder weht der Wind am Meer etwas böiger.

Das Wochenende zeigt sich ungewohnt wechselhaft. Am Samstag bleibt es tagsüber sonnig, am Abend zieht der Himmel zu und es kann leicht tröpfeln. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Freitag unverändert. Am Sonntag sinken sie dafür spürbar. Nur Sóller kratzt dann noch erfolgreich an der 30-Grad-Marke. Alle anderen Orte liegen knapp darunter.

Zudem gibt es am Sonntag einen Sonne-Wolken-Mix. Es kann immer wieder etwas regnen. In der neuen Woche sollen die Temperaturen bei reichlich Sonnenschein dann wieder steigen. /rp