Eine 13-Jährige ist am Mittwochnachmittag (12.1.) bei einem Dacheinsturz in einem Wohnhaus im Stadtviertel La Soledat in Palma de Mallorca verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Drei Personen befanden sich in einer Wohnung im ersten Stock, als es zum Einsturz kam.

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca hat sowohl den ersten Stock als auch das Erdgeschoss evakuiert. Das Gebäude wurde wegen der Gefahr weiterer Einstürze abgeriegelt. Die Unglücksursache wird jetzt untersucht. /pss