Wohl dem, der eine ordentliche Heizung auf Mallorca hat. Sonst steht in den Nächten auf der Insel das große Bibbern an. Der spanische Wetterdienst Aemet hat in der Nacht von Dienstag (18.1.) auf Mittwoch Tiefstwerte von minus fünf Grad gemessen. Kälter war es diesen Winter bislang nicht. Zum Kälterekord auf Mallorca fehlt aber noch ein ganzes Stück.

Minus 5,3 Grad hat Aemet um 7.10 Uhr an der Wetterstation Son Torrella in der Gemeinde Escorca gemessen. Wie in der Nacht zuvor gab es große regionale Unterschiede. In der Inselmitte sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. An den Küsten blieb es milder. In Cala Ratjada war es bei zehn Grad vergleichsweise warm:

Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca

-5 Escorca

-3 Lluc

-3 Campos

-2 Binissalem

-2 Campos, Salines

-1 Petra

-1 Palma Univ

-1 Sta Maria

-1 Aerop.Palma

-1 Sineu

0 Muro

0 Manacor

0 Sa Pobla

1 Artà

1 Porreres

3 P.Pollença

3 S.Servera

3 Llucmajor

3 Pollençahttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/SwvsGwiXbk — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 19 de enero de 2022

Den Tiefstwert seit Aufzeichnung der Wetterdaten hat Aemet im Februar 1956 mit minus 13,5 Grad an der Wetterstation in Lluc gemessen. In Son Torrella war es zuletzt 2011 mit minus 6,9 Grad kälter. In den kommenden Nächten wird es zum Glück wieder etwas wärmer. Ein Diagramm von Aemet zeigt, dass sich die Temperaturen nachts derzeit unter dem sonst üblichen Durchschnitt bewegen:

Tagsüber vertreibt die Sonne die Kälte. Am Mittwoch zeigen sich erst am Abend vermehrt Wolken. Der Wind weht schwach. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad. Um 17.55 Uhr geht die Sonne unter. Danach wird es kalt. Der Gefrierpunkt wird in der Nacht auf Donnerstag wohl nicht erreicht. Aemet rechnet mit Tiefstwerten von drei Grad in der Inselmitte, an den Küsten sechs bis sieben Grad.

Ab 8.04 Uhr zeigt sich am Donnerstag die Sonne wieder. Sie wechselt sich allerdings mit Wolken ab. Im Norden der Insel kann es am Abend leicht regnen. Die Temperaturen bleiben konstant oder sinken leicht.

Am Freitagvormittag ist Schnee möglich. Es ist überwiegend bewölkt, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Ab einer Höhe von 1.000 Metern schneit es. In der Inselmitte sinken die Temperaturen. Die Höchstwerte liegen dann bei elf bis zwölf Grad. An den Küsten werden es 13 Grad. An der Nordküste gilt die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.

Am Wochenende gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit niedriger Regenwahrscheinlichkeit. /rp