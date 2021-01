Trotz Traumtor: Real Mallorca lässt Punkte in Asturien liegen

Real Mallorca hat am Sonntag (3.1.) in der nur einen Punkt gegen Oviedo geholt. Der Fußball-Zweitligist verspielte eine 2:0-Führung und zitterte am Ende gar um das Unentschieden.

Sperren, Verletzungen und Corona hatten dem Team zugesetzt. Trainer Luis García Plaza musste auf seine Innenverteidigung verzichten. Diese war zu Beginn aber gar nicht gefragt. Mittelfeldspieler Galarreta donnerte kurz nach Anpfiff den Ball an den Pfosten. Wenig später schnappte sich Angreifer Lago Júnior einen schlampigen Rückpass und erzielte die Führung

Nach 20 Minuten erhöhte Joan Sastre auf 2:0. Der Rechtsverteidiger traf den Ball aus gut und gerne 30 Metern ideal. Der Treffer ist eine frühe Bewerbung auf das Tor des Jahres.

Die Highlights im Video:



Das Spiel schien entschieden, doch die Asturier gaben sich nicht geschlagen. Erst traf Oviedo den Pfosten, kurz vor der Pause in Person von Javi Mier dann ins Tor.

Mallorcas Verteidiger Russo hätte auf 3:1 stellen können, doch er scheiterte mit seinem Kopfball am Keeper. Besser machte es auf der Gegenseite Alejandro Arribas, der nach 68 Minuten nach einer Ecke einköpfte. In der Schlussphase kam Oviedo noch zu einer weiteren guten Möglichkeit. Torwart Reina und die Latte retteten aber.

Da Espanyol Barcelona verlor, teilen sich die Mallorquiner nun mit den Katalanen die Tabellenführung. Für Mallorca geht es am Mittwoch (6.1.) auswärts gegen Ligakonkurrent Fuenlabrada im Pokal weiter. In der Liga mussten die Mallorquiner vor dem Jahreswechsel eine Pleite gegen die Madrilenen hinnehmen. /rp