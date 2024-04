Real Mallorca hat am Sonntag (28.4.) ein 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den FC Cádiz geholt. Das Spiel war ein Duell zweier Abstiegskandidaten in der ersten Liga. Ein Eigentor des Ex-Schalkers Omar Mascarell verhinderte den Sieg für den Inselclub.

Für Cádiz war das Spiel mit fünf Punkten Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze fast schon die letzte Chance. Dementsprechend druckvoll starteten die Andalusier, konnten aber keine Torchance kreieren. Aus dem Nichts traf RCD-Torjäger Vedat Muriqi nach zwölf Minuten. Er hechtete sich sehenswert in eine Flanke und vollendete per Flugkopfball.

In der Folge gab es Abstiegskampf pur. Es wurde getreten, es wurde gemeckert und ganz wenig Fußball gespielt. Bis auf einen im Endeffekt nicht sonderlich gefährlichen Cádiz-Fallrückzieher in der Nachspielzeit der ersten Hälfte passierte nichts mehr.

Eigentor nach einer Flanke

Auch nach Wiederanpfiff plätscherte das Spiel erstmal vor sich hin. Ähnlich dem ersten Durchgang kam das Tor recht überraschend. Der Ex-Kapitän des FC Schalke 04 wollte unter Bedrängnis eine Flanke klären, köpfte aber ins eigene Tor. Cádiz witterte Morgenluft und kam direkt zu einer großen Chance, Sergie Guardiolas Fernschuss ging jedoch knapp vorbei.

In der Schlussphase wurde es dramatisch. Real Mallorca hatte drei Minuten vor dem Ende in Person von Sergi Darder die große Chance. Alleine vor dem Torwart dachte er zu lange nach und scheiterte am Pfosten. Kurze Zeit später flog RCD-Torwart Rajkovic am Ball vorbei und hatte Glück, dass die Gastgeber das leere Tor nicht trafen.

Fünf Spiele stehen in dieser Saison noch aus. Real Mallorca hat nun sechs Punkte Vorsprung auf Cádiz. Ein Sieg wäre wohl der vorzeitige Klassenerhalt gewesen. Auch so stehen die Chancen recht gut. Der direkte Vergleich beider Mannschaften ist nun zwar ausgeglichen. In der deswegen entscheidenden Tordifferenz hat Real Mallorca (-12) die Nase vor Cádiz (-23) vorn. Sprich die Andalusier müssen in den fünf Spielen wohl noch sieben Punkte mehr als die Mallorquiner holen, wenn sie die überholen wollen. Das klingt recht unwahrscheinlich.