Ein Blick auf das Wetter in Lloseta, im Herzen von Mallorca, zeigt angenehme Temperaturen und abwechslungsreiche Wetterbedingungen in der kommenden Woche. Hier ist Ihr umfassender 7-Tage-Wetterausblick für Lloseta, basierend auf den neuesten meteorologischen Daten.

Klare Himmel und milde Brisen zum Wochenbeginn

Der Donnerstag, der 19. April 2024, startet in Lloseta mit einer klaren Himmelsdecke. Die Temperaturen werden angenehm bei 18°C liegen, begleitet von einem sanften Wind mit 7 km/h. Luftfeuchtigkeit von 38% und ein Luftdruck von 1022 hPa sorgen für ein erfreuliches Wettererlebnis in Lloseta. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag, der um 05:04 Uhr beginnt und um 18:30 Uhr endet.

Freundlich und mild weiterhin am Freitag

Weiter geht der freundliche Wettertrend in Lloseta am Freitag, den 20. April, mit einer Höchsttemperatur von 19°C und einem schwachen Wind von 3 km/h. Der Tag verspricht mit einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Luftdruck von 1016 hPa weiterhin viel Sonnenschein bei einem klar blauen Himmel. Sunrise wird um 5:03 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang für 18:31 Uhr prognostiziert wird.

Bedeckter Himmel am Wochenende

Am Samstag, den 21. April, ziehen dann überwiegend Wolken auf, die das Wetter etwas trüber gestalten. Bei angenehmen 14°C und einem leichten Wind von 4 km/h kann man jedoch durchaus von komfortablen Bedingungen sprechen. Die relativen Feuchtigkeitswerte liegen bei 52% und der Luftdruck bei etwa 1017 hPa. Der Tag erwacht um 05:01 Uhr und neigt sich um 18:32 Uhr dem Ende zu.

Der Sonntag leitet uns mit leichtem Regen und 11°C in eine kühlere Phase über. Ein mäßiger Wind von 6 km/h, eine Luftfeuchtigkeit von 55% und ein Luftdruck von 1018 hPa sind kennzeichnend für den Tag. Die Sonne begrüßt Lloseta um 05:00 Uhr und verabschiedet sich um 18:33 Uhr.

Ausblick auf die neue Woche: Wechselhaftes Wetter in Lloseta

Der Beginn der neuen Woche in Lloseta zeigt sich weiterhin wechselhaft. Leichter Regen begleitet uns am Montag, den 23. April, bei einer Temperatur von 15°C, und einem Wind von 6 km/h. Der Tag startet um 04:59 Uhr und endet um 18:34 Uhr, was immer noch genügend Tageslicht für Outdoor-Aktivitäten bedeutet, solange man entsprechend vorbereitet ist.

Am Dienstag, den 24. April, können sich die Einwohner und Besucher Llosetas auf ähnliche Bedingungen einstellen, mit leichtem Regen, einer Höchsttemperatur von 16°C und stärkeren Windverhältnissen von 10 km/h. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1013 hPa, ebenso wie die bemerkenswert niedrige Luftfeuchtigkeit von 15%. Der Sonnenaufgang ist um 04:57 Uhr, Sonnenuntergang um 18:35 Uhr.

Mit einigen wenigen Wolken geht es weiter am Mittwoch, den 25. April, wobei es überwiegend heiter bleibt und das Quecksilber auf 17°C klettert. Ein schwacher Wind von 3 km/h wird für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgen. Sonnenaufgang um 04:56 Uhr und Sonnenuntergang um 18:36 Uhr rahmen einen voraussichtlich schönen Tag ein.

Die Wetterlage bleibt am Donnerstag, den 26. April, ähnlich, mit überwiegend bewölktem Himmel und einer Temperatur von 19°C. Ein leichter Wind von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 38% komplettieren das Bild. Am Himmel über Lloseta wird die Sonne um 04:55 Uhr aufgehen und um 18:37 Uhr untergehen.

