Der Frühling macht seinem Namen alle Ehre auf Mallorca. Mit Blick auf die nächste Woche verspricht das Wetter in Campos viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen - ideale Bedingungen für alle, die das frühlingshafte Mallorca genießen wollen. Werfen Sie einen Blick auf das Wetter für die nächsten Tage.

Sonnige Aussichten: Die Wetterlage in Campos

Mit Temperaturen, die an einigen Tagen die 30°C-Marke erreichen, ist die Zeit für Outdoor-Aktivitäten gekommen. Der Himmel über Campos bleibt größtenteils klar, was zu einer Menge sonniger Stunden führt. Einzelne Tage bringen jedoch auch eine kleine Abwechslung mit sich.

Das Wetter in Campos im Detail

Am 18. April 2024 erwartet die Campos-Bewohner und Besucher moderater Regen bei einer Höchsttemperatur von 28°C. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h lockert die Luftfeuchtigkeit von 72% auf.

Der 19. April verspricht ebenfalls moderate Regenschauer, doch mit 24°C bleibt es angenehm mild. Die Windgeschwindigkeiten entspannen sich auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit annähernd gleichbleibt.

An den folgenden Tagen, vom 20. bis zum 25. April, dominieren klare Himmel und strahlender Sonnenschein, mit Temperaturen, die von angenehmen 25°C bis zu sommerlichen 31°C reichen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt und sorgt für ein wunderbar frisches Klima, besonders am 24. April, wenn die Luftfeuchtigkeit auf 50% fällt.

Optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten in Campos

Die anstehende Woche eignet sich hervorragend für Ausflüge in die Natur, Besuche an den Stränden von Mallorca oder gemütliche Stadtbummel durch Campos. Bei solch stabilen Wetterverhältnissen ist es leicht, den Tag an der frischen Luft zu verbringen. Beginnen Sie den Tag mit dem Sonnenaufgang um kurz vor 9 Uhr und beschließen Sie ihn mit einem romantischen Sonnenuntergang gegen 20:30 Uhr.

Nutzen Sie die warmen Temperaturen und klaren Nächte, um die Sterne zu beobachten oder genießen Sie ein Abendessen unter freiem Himmel in einem der hervorragenden Restaurants der Region. Es ist die perfekte Zeit, um das traumhafte Wetter Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:31:12. +++