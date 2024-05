Landgut aus der Maurenzeit auf Mallorca wird zu Fünf-Sterne-Luxushotel

Mallorca bekommt einmal mehr ein neues Luxushotel: Das Landgut von Son Gual de Pocafarina, eines der ältesten Anwesen in Palma, soll in ein luxuriöses Landhotel mit 25 Zimmern umgewandelt werden. Das Herrenhaus samt Anbauten liegt an der Straße nach Puigpunyent unterhalb von Na Burguesa auf einem Grundstück von fast 90 Hektar Land.

