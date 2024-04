Mit dem Frühling in vollem Gange bieten die sanften Brisen und das wechselhaft milde Klima auf Mallorca in Banyalbufar eine angenehme Atmosphäre für Einwohner und Besucher gleichermaßen. Erfahren Sie hier, was das Wetter in der malerischen Gemeinde von 19.04.2024 bis 26.04.2024 bereithält.

Leicht bewölkt und angenehm: Die Wetterprognose fürs Wochenende

Freitag den 19. April begrüßt uns mit freundlichen 16°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Mit einem leichten Wind von 9 km/h verspricht der Tag, ein idealer Begleiter für Outdoor-Aktivitäten zu sein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, und der Luftdruck bei 1023 hPa. Zeugen des Tagesanbruchs kann man um 5:06 Uhr werden, während der Sonnenuntergang um 18:31 Uhr den Tag beschließt.

Das gleiche, angenehme Szenario erwartet uns am Samstag, den 20. April. Die Temperaturen klettern leicht auf 17°C, begleitet von ein paar locker verteilten Wolken am Himmel. Mit gerade einmal 3 km/h ist fast Windstille angesagt. Sonnenauf- und -untergang können Sie um 5:04 Uhr bzw. 18:32 Uhr genießen.

Ein Mix aus Sonne und Wolken in der neuen Woche

Der Sonntag startet mit 15°C und einer größeren Anzahl an Wolken. Der Wind bleibt mit 6 km/h weiterhin sanft. Eine leichte Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 64% könnte die Haut frisch halten, während es mit einem Druck von 1017 hPa stabil bleibt. Das Tageslicht begrüßt uns um 5:03 Uhr und weicht der Dunkelheit um 18:33 Uhr.

Montag und Dienstag zeigen sich etwas unbeständiger. Leichter Regen kündigt sich an, die Temperaturen bleiben mit 13°C und 14°C jedoch milde. Der Wind steigt auf 9 km/h bzw. 8 km/h, was zu einer Abkühlung führen kann. Achten Sie also darauf, angemessene Kleidung zu tragen. Der Sonnenaufgang ist um 5:01 Uhr bzw. 5:00 Uhr, während der Untergang um 18:34 Uhr bzw. 18:35 Uhr erfolgt.

Wetterumschwung und klare Himmel zum Ende der Woche

Die Wettervorhersage für Mittwoch sieht weiterhin leichtere Regenschauer bei 15°C und einem Wind von 13 km/h vor, was das Tragen von Regenbekleidung empfehlenswert macht. Der Donnerstag allerdings beschert uns einen klaren Himmel mit angenehmen 17°C. Zum Ende der Woche macht sich ein leichter Regen bemerkbar, der die Temperaturen auf 17°C am Freitag drückt, mit einem sanften Wind von 4 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 58%.

Für all jene, die ihre Woche in Banyalbufar planen, bietet die Wettervorhersage eine Kombination aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern. Ideal also, um die Natur Mallorcas zu genießen, aber auch in der Nähe von Unterschlupfmöglichkeiten zu bleiben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:25:41. +++