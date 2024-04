Die Sonne lacht über FelanitxFelanitx, und die Frühlingstemperaturen zeigen sich von ihrer besten Seite. In der Woche vom 19. April bis zum 26. April 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher der malerischen Stadt auf Mallorca überwiegend auf sonnige Tage und milde Nächte freuen. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Wetterlage für die bevorstehende Woche.

Strahlende Aussichten: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Der Start in die Woche präsentiert sich mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die ein Maximum von 18°C erreichen. Die sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h gewährleistet ein angenehmes Klima, perfekt für längere Aufenthalte im Freien. Ein leichter Rückgang der Temperaturen zeichnet sich Mitte der Woche ab. Ungemütlich wird es dabei jedoch nicht, denn die Temperaturen bewegen sich stets im komfortablen Bereich.

Leichte Bewölkung unterbricht Sonnenschein nicht

Am 20. April gesellen sich einige vereinzelte Wolken an den Himmel über Felanitx, doch sie können das sonnige Gemüt des Frühlings nicht trüben. Mit weiterhin 18°C und einem leicht rückläufigen Wind bleibt die Atmosphäre freundlich und einladend. Die Feuchtigkeit steigt tendenziell etwas an, was das Klima frischer wirken lässt.

Variable Bedeckung, aber weiterhin frühlingshaft

Die darauffolgenden Tage offenbaren eine gemischte Wetterlage mit aufkommender Bewölkung und Bedeckung, wobei am 21. und 22. April mit etwas kühleren 16°C bzw. 13°C zu rechnen ist. Die begleitenden Windbedingungen und die Luftfeuchtigkeit bleiben nahezu konstant, was auf ein gleichmäßiges Frühlingswetter hindeutet.

Frühlingsregen bringt Abwechslung und Frische

Ein Hauch von Regen wird die Insel am 23. und 24. April streifen, doch nichts, was die positiven Frühlingsgefühle mindern könnte. Die milden Temperaturen um 17°C und 16°C, begleitet von einer erfrischenden Brise, lassen diese leichten Schauer eher als willkommene Erfrischung denn als Unannehmlichkeit erscheinen.

Rückkehr des klaren Himmels zum Ausklang der Woche

Zum Abschluss der Woche setzt sich das schöne Wetter fort: Der 25. April wird von einem klaren Himmel dominiert und die Temperatur steigt wieder auf angenehme 18°C. Der geringe Wind sorgt für eine ruhige Atmosphäre und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Diese Wetterlage bleibt bis zum 26. April konstant, wobei an diesem Tag die Bewölkung erneut zunimmt, die Temperaturen jedoch stabil bei 17°C bleiben.

