Das Wetter in Lloret de Vistalegre zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite. Ende April vergoldet die Sonne die Felder und Auen der Region, während milde Temperaturen und frühlingshafte Wetterlagen die Einwohner und Besucher Mallorcas erfreuen.

Strahlendes Wetter zum Wochenstart

Am 19. April begrüßt uns ein klarer Himmel und viel Sonnenschein in Lloret de Vistalegre. Mit angenehmen 19°C und einer sanften Brise von 8 km/h bietet dieser Tag das perfekte Wetter für Outdoor-Aktivitäten. Die Humidity liegt bei mäßigen 36%, was für ein angenehmes Klima sorgt, und der Druck bleibt mit 1022 hPa stabil.

Gemäßigtes Wetter mit Wolkenformationen

Der folgende Tag, der 20. April, läutet einen kleinen Wechsel ein. Bei Höchsttemperaturen von 20°C dürfen Besucher leicht verstreute Wolken am Himmel erwarten, ohne dass diese das Freizeitvergnügen trüben. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 44% und leichtem Wind bleibt das Klima freundlich und einladend.

Kühlere Tage stehen bevor

Ab dem 21. April setzen dichte Wolken ein, und die Temperaturen sinken auf 15°C. Dabei hält sich der Wind mit 7 km/h in Grenzen, doch die steigende Feuchtigkeitsrate von 48% könnte für ein etwas schwüleres Gefühl sorgen.

Der 22. April präsentiert sich mit leichtem Regen und Temperaturen um die 13°C, was ein wenig mehr an Kleidung erforderlich macht. Der Wind nimmt mit 9 km/h etwas zu, und die Humidity erreicht 50%, was den Tag insgesamt etwas herausfordernd gestaltet.

Verbesserung des Wetters gegen Wochenmitte

Die Mitte der Woche zeigt sich wieder freundlicher, und am 23. und 24. April erwarten uns trotz leichter Regenschauer höhere Temperaturen von jeweils 17°C. Am 25. April gibt es nur wenige Wolken am Himmel von Lloret de Vistalegre, und das Quecksilber steigt auf 19°C – hervorragende Bedingungen für einen Spaziergang im Freien oder andere Aktivitäten.

Ausblick auf das Wochenende

Zum Abschluss der Woche, am 26. April, erwartet die Wetterstation überwiegend bewölkte Verhältnisse, jedoch mit gleichbleibenden Höchstwerten von 19°C, was auf ein weiteres frühlingshaftes Wochenende hindeutet.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich leicht, was langsam länger werdende Tage signalisiert. So können Sie Ihren Tag für die Dauer vom 19. April mit einem Sonnenaufgang um 5:04 Uhr beginnen und ihn bis zum Sonnenuntergang um 18:29 Uhr voll auskosten.

