Mit einem strahlend klaren Himmel und angenehmen Temperaturen um 18°C, startet Campanet verheißungsvoll in die neue Woche. Der 19. April 2024 präsentiert sich von seiner schönsten Seite und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Mit einem leichten Wind von 9 km/h bleibt es frisch bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1022 hPa.

Der folgende Tag, 20. April, bleibt mit ungetrübtem Sonnenschein und einer identischen Höchsttemperatur weiterhin ideal für Ausflüge. Mit einem noch sanfteren Wind von 5 km/h ist es perfekt, um die Natur zu genießen oder an den Strand zu gehen. Die Frühlingssonne geht an diesem Tag um 5:02 Uhr auf und taucht Campanet bis zum Sonnenuntergang um 18:30 Uhr in Licht.

Am 21. April, treten die ersten Wolkenfelder in Erscheinung, und das Wetter schlägt mit überzogenem Himmel und kühleren 15°C eine andere Richtung ein. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 52% betrifft auch das Wohlbefinden, während sich der Wind mit 6 km/h weiterhin gütig zeigt.

Der 22. April kündigt mit leichtem Regen und Temperaturen um die 12°C einen wechselhaften Tag an. Ein guter Grund, um das Heim gemütlich zu machen oder das reichhaltige kulturelle Angebot von Campanet zu erkunden. Trotz des Regens bleibt der Wind moderat bei 7 km/h.

23. und 24. April: Die leicht regnerischen Bedingungen setzen sich leicht fort, allerdings steigen die Temperaturen wieder auf 16°C an. Eine leichte Brise und die sinkende Luftfeuchtigkeit auf 22% am 24. April lassen die regnerischen Tage angenehmer erscheinen.

Abschließend sorgt der 25. April mit nur wenigen Wolken und dem 26. April mit wieder zunehmender Bewölkung bei Höchsttemperaturen von bis zu 19°C für einen harmonischen Ausklang der Woche. Dabei bleibt der Wind konstant und lädt insbesondere zum Wochenende zu längeren Ausflügen ein, mit Sonnenaufgängen kurz vor 5 Uhr und Sonnenuntergängen, die nun die Abende zunehmend verlängern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:30:36. +++