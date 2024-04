Frühling in Andratx:Andratx Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft und die Natur erwacht in vollen Zügen. Für die dritte Aprilwoche zeichnet sich ein überwiegend freundliches Wetterbild in Andratx ab.

Klarer Himmel und milde Abende ab Mitte der Woche

Ab dem heutigen Donnerstag, den 19. April 2024, können sich Einheimische und Urlauber über einen klaren Himmel mit Temperaturen um die 15 Grad Celsius freuen. Eine leichte Brise mit nur 7 km/h macht den Aufenthalt im Freien besonders angenehm.

Wolkenspiele und leichte Frühlingsbrise am Wochenende

Am Freitag und Samstag bleibt es in Andratx freundlich, mit einem Wechselspiel aus Sonne und zerstreuten Wolken, und das Thermometer zeigt konstante 15 Grad Celsius an. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 68%, während der Wind leicht mit rund 6 km/h weht.

Bewölkter Himmel, aber kaum Regen zu Beginn der Woche

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag, den 22. April, breiten sich über Andratx dichtere Wolkenfelder aus. Das Quecksilber sinkt auf etwa 12 Grad Celsius, bei einer Luftfeuchtigkeit von 60%. Doch der Wind hält sich weiterhin zurück und streicht sanft mit 7 km/h über das Land.

Leichte Regenschauer als Vorbote des Sommers

Der Dienstag und Mittwoch bringen vereinzelte leichte Regenschauer mit sich, welche die Luft reinigen und die frischen Düfte der Insel freisetzen werden. Die Temperaturen halten sich bei freundlichen 13 Grad Celsius, und die Brise frischt etwas auf, erreicht aber nur lebhafte 14 km/h.

Sonniges Finale und warmes Wetter in Sicht

Den krönenden Abschluss der Woche bildet ein sonniger Donnerstag, an dem sich die Einwohner von Andratx über einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius freuen können. Die Windgeschwindigkeit beruhigt sich wieder auf 6 km/h, und der Luftdruck stabilisiert sich bei 1014 hPa.

Ausblick: Frühlingswärme und leichter Wolkenschatten

Den darauffolgenden Freitag erwartet die Besucher von Andratx eine leichte Abdeckung durch Wolken, jedoch mit angenehm warmen 16 Grad Celsius und einer sanften Brise. Dies deutet darauf hin, dass sich das Wetter allmählich für den bevorstehenden Sommer einstellt, was ideale Bedingungen für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:23:19. +++