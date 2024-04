Ein neuer Frühlingstag erwacht über Capdepera und mit ihm die Frage nach dem Wetter für die kommenden Tage. Die mallorquinische Sonne ist weithin bekannt für ihre Wärme und ihr strahlendes Lächeln am azurblauen Himmel. Doch wie sieht es in der nächsten Woche aus? Bleibt es bei gutem Wetter oder gibt es einen Wandel? Wir haben die aktuellsten Daten für Sie.

Sonniger Donnerstag und Freitag in Sicht

Am Donnerstag, dem 19. April 2024, begrüßt uns Capdepera mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von behaglichen 14°C. Der Wind weht mäßig mit 14 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, was für ein äußerst angenehmes Klima sorgt.

Der folgende Tag, Freitag, der 20. April, verspricht ähnlich angenehme Bedingungen mit klarem Himmel und einer leicht gesteigerten Temperatur von 16°C. Der Wind lässt deutlich nach und stellt mit gerade einmal 8 km/h sicher, dass der Tag in voller Pracht genossen werden kann.

Wechselhaftes Wochenende: Wolken und leichte Niederschläge

Das Wochenende bringt eine kleine Veränderung mit sich. Am Samstag, den 21. April, ziehen einige Wolken auf, aber die Sonne lässt sich nicht gänzlich vertreiben. Die Temperaturen sinken auf 14°C, und der Wind weht leicht mit 10 km/h.

Am Sonntag wird es dann etwas trüber mit überwiegend bewölktem Himmel und Temperaturen die bei milden 12°C liegen. Auch an diesem Tag bleibt es bei einer leichten Brise mit 10 km/h Windgeschwindigkeit.

Nächste Woche: Leichter Regen, aber keine Trübungen der Frühlingsstimmung

Zu Beginn der neuen Woche müssen wir uns auf etwas Regen einstellen. Sowohl Montag als auch Dienstag erwarten uns leichte Regenschauer. Die Temperaturen bleiben mit jeweils 14°C im milden Bereich, trotz des Niederschlags. Die Windverhältnisse sind mit 10 bzw. 12 km/h weiterhin moderat.

Am Mittwoch dann die Wende zurück zum Sonnenschein. Bei klarem Himmel können 16°C erreicht werden, und der Wind beruhigt sich auf sanfte 6 km/h. Der Donnerstag bleibt bei ähnlichen Bedingungen und schenkt uns neben aufgelockerter Bewölkung wieder 16°C.

Ein Blick auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Capdepera

Die Frühjahrszeit ist auch eine Zeit des längeren Tageslichts. Die Sonnenaufgangszeiten in Capdepera bewegen sich in der kommenden Woche zwischen 5:02 Uhr morgens am 19. April und rücken täglich ein Stückchen vor, bis sie am 26. April um 4:52 Uhr liegen. Den Sonnenuntergang dürfen die Capdeperaner für den gleichen Zeitraum zwischen 18:27 Uhr und 18:34 Uhr erwarten.

Planen Sie Ihre Tage im Freien oder Ihre Abendessen auf der Terrasse entsprechend, und genießen Sie das herrliche Wetter auf Mallorca, wie es der Frühling zu bieten hat. Die Wetteraussichten für Capdepera versprechen einige schöne Tage zum Nutzen der steigenden Temperaturen und des Sonnenlichts.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:32:02. +++