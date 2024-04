Verfolgen Sie mit unserer Wettervorhersage für EsporlesEsporles die kommenden Wetterentwicklungen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Analyse der Wetterlage von heute an, die bis zum 26. April 2024 reicht. Bereiten Sie sich auf eine Woche voller Abwechslung vor, mit Tagen voller Sonnenschein und einigen regnerischen Momenten.

Heiter bis bewölkt: Wetteraussichten für Esporles

Beginnend mit dem heutigen Tag, dem 19. April 2024, genießen wir einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen von etwa 14 Grad Celsius. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h wird für ein erfrischendes Lüftchen sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, und der Luftdruck misst stabile 1023 hPa.

Der 20. April wird mit einigen wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen von bis zu 16 Grad Celsius etwas wärmer. Die Windverhältnisse bleiben ruhig mit nur 3 km/h. Eine Luftfeuchtigkeit von 53% und ein leicht sinkender Druck auf 1017 hPa werden erwartet.

Wetterwechsel in Sicht: Von bewölkten Tagen bis zu Regenschauern

Am 21. April zeigt sich das Wetter mit aufgelockerten Wolken und einer Temperatur von 14 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 5 km/h mild. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 62%, und der Druck bleibt bei 1017 hPa konstant.

Der Beginn von leichtem Regen kündigt sich am 22. April an. Mit etwas kühleren 11 Grad Celsius und einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h sollten Sie für diesen Tag einen Regenschirm bereithalten. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 60% im gemäßigten Bereich, bei gleichbleibendem Luftdruck.

Das regnerische Wetter setzt sich am 23. und 24. April fort, wobei die Temperaturen sich bei 13 Grad Celsius einpendeln. Besonders am 24. April frischt der Wind auf 13 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 35% fällt, was eine merkliche Veränderung im Wettergefühl mit sich bringen könnte.

Entspannung im Wettergeschehen: Rückkehr zum klaren Himmel

Ab dem 25. April klärt sich der Himmel wieder auf, und die Temperaturen klettern auf angenehme 15 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 6 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich bei moderaten 48%.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 26. April mit überwiegend bedecktem Himmel. Die Temperaturen erreichen einen Höchstwert von 16 Grad Celsius. Der Wind wird erneut ruhig sein, nur 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54%.

Genießen Sie die wechselhaften April-Tage in Esporles und bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung auf dem Laufenden über die neuesten Wettertrends und Entwicklungen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:36:43. +++