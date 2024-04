Anmutig zeichnen sich die Konturen des Frühlings auf Mallorca ab. Der kleine, charmante Hafenort Portocolom bietet dabei eine pittoreske Kulisse für das Wettergeschehen der kommenden Woche. Unser Wetterbericht für Portocolom spannt den Bogen von heiter bis wolkig und prognostiziert eine mild temperierte Woche vom 19. April 2024 bis zum 26. April 2024.

Sonnige Aussichten: Klarer Himmel über Portocolom

Man erwartet vielerorts auf der Insel mildes Wetter und Portocolom macht hier keine Ausnahme. Zum Auftakt der Woche am Donnerstag, dem 19. April 2024, dürfen sich Einwohner und Gäste auf einen strahlend klaren Himmel freuen. Das Thermometer zeigt angenehme 16°C an, und der Wind weht mit leichten 11 km/h. Dies verspricht ideales Wetter für einen Spaziergang am Hafen oder eine Terrassenpause im Lieblingscafé. Die Luftfeuchtigkeit von 49% und der Luftdruck von 1023 hPa kündigen einen stabilen Tag an. Mit dem Sonnenaufgang um 05:03 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:28 Uhr genießt man fast 13,5 Stunden Tageslicht.

Zauberhafte Wolkenspiele am Freitag und Samstag

Der Freitag, 20. April 2024, begrüßt uns mit einem Mix aus Sonne und zerstreuten Wolken. Bei unaufdringlichen 17°C und einem sanften Wind von 8 km/h können Urlauber die malerische Atmosphäre Portocoloms genießen.

Der 21. April 2024 setzt das harmonische Wolkenszenario fort und verspricht ähnliche Bedingungen mit einer Temperatur von 15°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 53% sinkt. Auch an diesem Tag begünstigt der gleichbleibende Luftdruck von 1017 hPa ein ausgewogenes Klima.

Bedeckter Himmel und leichte Regenschauer – wechselhaftes Wetter Mitte der Woche

Die Frühlingsidylle erfährt eine kleine Unterbrechung, wenn am 22. April der Himmel sich bedeckt zeigt. Bei 13°C und 9 km/h Windgeschwindigkeit bleiben die Bedingungen dennoch angenehm für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Es folgen Tage mit leichtem Regen am 23. und 24. April, die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei jedoch überraschend auf bis zu 31%.

Sonnenrückkehr und leichte Wolkendecke zum Wochenende

Zum Ende der Woche kehrt die Sonne zurück. Der 25. April wird wieder von einem klaren Himmel dominiert, und das bei 16°C. Spürbar wird es auch am folgenden Tag, dem 26. April, wenn sich locker gebrochene Wolken am Firmament zeigen und die Temperaturen konstant bleiben. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um die vielfältigen Outdoor-Angebote Mallorcas zu erkunden oder sich auf eine ruhige Bootsfahrt zu begeben. Mit sanften Winden um die 6 km/h und Tageslicht von früh bis spät – Sonnenaufgang um 04:53 Uhr, Sonnenuntergang um 18:35 Uhr – wird das Wetter in Portocolom den Gästen ein behagliches Finale der Woche schenken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 02:06:53. +++