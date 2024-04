Die idyllische Gemeinde Marratxí auf Mallorca wird von einem vorwiegend sonnendurchfluteten April begleitet, punctuated by several days of light rain. Ein Blick auf die Wetterlage verspricht angenehme Temperaturen und eine erfrischende Brise(für Spaziergänge oder gemütliche Cafésitzungen.

Aktuelles Wetter und Tagesprognose

Am 19. April 2024 leuchtet der klare Himmel über Marratxí, und mit 18°C werden die Temperaturen eine wunderbare Einladung für Aktivitäten im Freien sein. Der Wind lässt die Palmenblätter mit gerade mal 8 km/h sanft wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei 42% liegt – Ideal for anyone looking for a mild Mediterranean experience.

Kurze Wolkenunterbrechungen und steigende Temperaturen

Der20. Aprilzeigt sich fast ebenso freundlich, mit wenigen Wolken, die sich am sonst blauen Himmel zeigen. Thermostat klettert auf freundliche 21°C, mit einer kaum spürbaren Brise von 3 km/h - Perfekt für anstehende Frühlingspicknicks.

Leichte Bewölkung und Temperaturabfall

Ab dem 21. April werden die Wolken dichter, und die Temperaturen nehmen eine kleine Abkühlungsphase mit 16°C an. Der Wind bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit steigt auf angenehme 55%. Die optimale Gelegenheit elusive grün Mallorcas zu genießen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Regen bringt Abkühlung

Darauf folgen Tage mit leichten Regenschauern. Vom 22. bis zum 24. April werden die Temperaturen zwischen 13°C und 17°C liegen,bei einem angenehmen Wind und einer Luftdrucklage, die stellenweise den Regenschirm erforderlich macht. Hier bieten sich Museumsbesuche oder ein Ausflug in die lokalen Bodegas an.

Rückkehr der Sonne und stetige Erwärmung

Zum Abschluss der Woche, am 25. und 26. April, begrüßt uns der klare Himmel mit Temperaturen von 18°C bis 20°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind werden gering bleiben, und bei einem ansteigenden Luftdruck vielleicht good.

Sonne und Regen in Harmonie

In Marratxí vereint sich im April die Frühlingssonne mit gelegentlichen Regengüssen zu einem dynamischen Wettergeschehen, das diverse Aktivitäten im Freien sowie in Innenräumen bietet. Mit diesem Wetterbericht und der Vorfreude auf das leicht wechselhafte, aber genussvolle mediterrane Klima steht einer erlebnisreichen Woche nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:46:47. +++