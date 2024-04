Der Frühling auf Mallorca zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite, und gerade in Sant Llorenç des Cardassar dürfen wir uns auf eine spannende Wetterwoche einstellen. Unsere umfassende 7-Tage-Wettervorhersage bringt Licht in die kommenden Tage und hilft Ihnen dabei, Ihre Aktivitäten bestens zu planen.

Strahlender Start und variabler Ausblick

Die kommenden Tage in Sant Llorenç des Cardassar stehen im Zeichen des wechselhaften Aprilwetters. Beginnend mit dem 19. April präsentiert sich das Wetter zunächst von seiner klaren Seite, mit Temperaturen, die sich am Tage auf angenehme 16°C einpendeln. Eine leichte Brise mit 12 km/h bringt Frische, ohne zu schneidend zu wirken. Der Himmel erstrahlt in reinstem Blau – eine hervorragende Gelegenheit, die vielfältige Insellandschaft zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu verbringen.

Milde Tage und erfrischende Nächte

Die Nachttemperaturen sinken in dieser Phase nicht zu tief, was milde Abende verspricht – ideal für einen Bummel durch die Gassen von Sant Llorenç des Cardassar oder für ein gemütliches Dinner unter freiem Himmel. Die Sonne begrüßt uns schon um 5:03 Uhr mit ihrem ersten Licht und zieht sich erst um 18:28 Uhr zurück, sodass die Tage merklich länger werden.

Wechsel von Sonne und Wolken

In den darauffolgenden Tagen dürfen wir eine Mischung aus Sonne und Wolken erwarten – am 20. April gesellen sich zur Sonne einige Schleierwolken, und die Thermometer klettern auf bis zu 17°C. Es bleibt weiterhin leicht windig und die Luftfeuchtigkeit steigt ein wenig an, bleibt aber weiterhin in angenehmen Bereichen.

Der 21. April bringt gebrochene Wolken mit sich, und das Thermometer weist 15°C auf, während der Wind sich moderat verhält. Ein optimaler Tag, um die Natur Mallorcas zu genießen und bei einer Wanderung die Aussicht auf die immergrüne Insel zu bewundern.

Regenschirme bereithalten!

Die Mitte der Woche kündigt sich trüb an: überzogene Wolken dominieren am 22. April den Himmel, und die Temperaturen kühlen auf 13°C ab. Dennoch bleibt der Wind beständig sanft. Was die Niederschläge betrifft, so könnten unsere Regenschirme zum Einsatz kommen, denn leichter Regen wird am 23. und 24. April das Wettergeschehen begleiten.

Endspurt mit Sonnenschein

Die Woche schließt jedoch versöhnlich: Am 25. April kehrt der klare Himmel zurück und beschert uns wieder 17°C, und der 26. April hält mit aufgelockerten Wolken und 16°C weitere schöne Momente bereit. Eine frische Brise und gemäßigte Luftfeuchtigkeit versprechen angenehme Tage zum Abschluss der Woche.

Sonnenstunden und Lichtverhältnisse

Ein weiterer Pluspunkt der kommenden Tage ist die Zunahme der Sonnenstunden. Frühe Sonnenaufgänge und späte Sonnenuntergänge laden dazu ein, das Maximum aus jedem Tag herauszuholen, wobei die wahren Magie-Momente sich in den einmaligen Morgendämmerungen und Abendröten widerspiegeln.

Dieser 7-Tage-Trend verspricht also eine Achterbahn der Wetterlagen für Sant Llorenç des Cardassar, wobei sich gewiss Gelegenheiten für jede Präferenz finden lassen: sei es für die Sonnenanbeter, die Wolkenbeobachter oder die Regenspaziergänger.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:54:21. +++