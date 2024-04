Während in ganz Europa der Frühling Einzug hält, präsentiert sich das Wetter in Pollença auf Mallorca in den kommenden Tagen von seiner abwechslungsreichen Seite. Bevor wir allerdings einen genaueren Blick auf die kommende Woche werfen, schauen Sie kurz auf das aktuelle Wetter, das die Herzen aller Sonnenanbeter höherschlagen lässt.

Sonntag, 19. April 2024: Ein Tag voller Sonnenschein Die Woche beginnt mit einem wunderschönen klaren Himmel, wobei die Temperaturen bis zu 16 Grad Celsius erreichen. Die leichte Brise mit 12 km/h sorgt für das perfekte Frühlingswetter, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 55 Prozent liegt. Ein sanfter Übergang in die neue Woche Am Montag erwartet uns ein weiterer Tag mit reinem Himmel und einer ähnlichen Höchsttemperatur von 17 Grad Celsius. Die Winde sind ruhig und laden geradezu zu einem Spaziergang am Strand oder in der Altstadt von Pollença ein. Wolkendecke nimmt zu, aber die Temperaturen bleiben mild Der Dienstag und Mittwoch zeigen sich zwar mit überwiegend bewölkten Himmeln, doch die Temperaturen bleiben mit 14 bis 12 Grad Celsius im milden Bereich. Die Windverhältnisse sind leicht erhöht, sodass ein Gefühl von Frische entsteht, dabei bleibt aber die Sonnenauf- und -untergangszeit nahezu gleich. Leichter Regen als Vorbote des Wochenendes Gegen Ende der Woche, am Donnerstag und Freitag, dürfen wir uns auf etwas leichten Regen einstellen, der mit Temperaturen von 15 Grad Celsius die Insel erfrischt. Windschwächer und sanfter Niederschlag zaubern eine idyllische Atmosphäre. Pollenças Himmel klärt sich wieder auf Die leichten Schauer machen schließlich wieder Platz für aufgelockerte Bewölkung, und wir dürfen uns auf sommerliche 16 bis 18 Grad Celsius am Wochenende freuen. Die perfekte Zeit, um die Natur Mallorcas zu genießen oder in einem der vielen Cafés am Plaça Major zu entspannen. Zum Abschluss der Woche präsentiert sich Pollença von seiner besten Seite: eine Mischung aus Sonne und Wolken und angenehm warmen Temperaturen, die bis zu 18 Grad Celsius erreichen. Das milde Frühlingswetter auf Mallorca bietet die ideale Ausgangslage für diverse Aktivitäten im Freien und lädt Einheimische sowie Touristen dazu ein, die charmante Stadt Pollença in all ihrer Pracht zu erleben. +++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:50:39. +++