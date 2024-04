Die malerische Gemeinde Llubí, im Herzen Mallorcas gelegen, kann sich in den nächsten Tagen auf abwechslungsreiches Wetter einstellen. Beginnend mit dem heutigen Tag, dem 19. April 2024, erfreuen sich Einheimische und Besucher über einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen um die 19 °C. Der Wind weht sanft mit nur 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 40% liegt. Mit einem Luftdruck von 1022 hPa steht einem ausgezeichneten Tag in Llubí nichts im Wege. Genießen Sie das Tageslicht, das Sie von 05:04 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:29 Uhr begleitet.

Das Wochenende leitet am 20. April ein leicht bewölkter Tag ein, an dem die Temperaturen leicht auf 20 °C ansteigen. Mit nur wenig Wind und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 48% verspricht der Tag, ebenso angenehm zu werden. Den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können Sie zu den Zeiten 05:02 Uhr bzw. 18:30 Uhr bewundern.

Der 21. April zeigt sich mit überzogenen Wolken und etwas kühleren 16 °C. Die leichte Brise und die Luftfeuchtigkeit von 49% sorgen für erfrischende Momente. Der Tag beginnt um 05:01 Uhr und findet seinen Abschluss um 18:31 Uhr.

Ein feiner Regen umspielt Llubí am 22. April, während die Temperaturen auf 13 °C sinken. Mit dem Wind, der etwas auf 8 km/h zulegt und einer Luftfeuchtigkeit von 52%, wird der Tag von einer wohligen Frische geprägt sein.

23. April bis 26. April: Die folgenden Tage sind geprägt von leichten Regenschauern und einer fortschreitenden Besserung des Wetters. Die Temperaturen stabilisieren sich bei angenehmen 17-20 °C. Das Wetter am 25. April läutet dann wieder aufgelockerte Bewölkung und eine warme 19 °C Marke ein. Abgerundet wird die Woche mit 20 °C und überzogenen Wolken am 26. April.

Die kommende Woche in Llubí verspricht mit ihren milden Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern ein wahres Frühlingswetter-Erlebnis zu werden. Nutzen Sie die sonnigen Momente für Spaziergänge und die frische Meeresbrise, die durch die Straßen weht.

