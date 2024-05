Wie sieht der Feiertagskalender auf Mallorca im Jahr 2025 aus? Vertreter der balearischen Landesregierung, der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften haben sich jetzt auf die gesetzlichen Feiertage geeinigt. Denn im Gegensatz zu Deutschland stehen die Termine nicht von vornherein fest.

Vorgegeben ist nur, dass es in jeder Region genau zwölf festivos geben muss, hinzu kommen dann noch zwei weitere Feiertage, die jede Gemeinde auf den Balearen individuell festlegen kann. So ist es möglich, dass je nachdem, ob hohe Festtage auf einen Sonntag fallen - im Jahr 2025 ist das etwa beim 12. Oktober der Fall, dem spanischen Nationalfeiertag -, weitere Termine hinzugenommen werden können. Fallen Festage auf einen Samstag - 2025 ist das gleich drei Mal der Fall -, kommt kein zusätzlicher gesetzlicher Feiertag hinzu.

Besonderheiten auf den Balearen

Für das Jahr 2025 heißt das zum Beispiel, dass auch der 26. Dezember (Freitag) ein gesetzlicher Feiertag sein wird, so dass es über Weihnachten ein besonders langes Wochenende geben wird. Im Fall des Ostermontags hingegen wird es darauf ankommen, ob die Rathäuser einen ihrer beiden lokalen Feiertage auf dieses Datum legen - oder lieber andere Festaktivitäten wie Patronatsfeste in der Gemeinde als gesetzlichen Feiertag vorziehen.

Eine regionale Besonderheit ist der Balearen-Tag am 1. März, dann wird der Verabschiedung der Balearen-Verfassung im Jahr 1983 gedacht. Gefeiert wird dies unter anderem mit einem Tag der offenen Tür im Balearen-Parlament sowie buntem Markttreiben.

Und was ist mit Einkaufen?

Eine andere Frage wird dann noch sein, an welchen Tagen der Einzelhandel öffnen darf. Hierfür wird ein Kalender der verkaufsoffenen Sonn-und Feiertage auf den Balearen festgelegt, wobei ein großer Teil auf die Sonntage rund um Weihnachten entfällt (Übersicht 2024). Unabhängig davon dürfen kleine Geschäfte immer öffnen - was sie aber meist an Feiertagen nicht tun -, und auch für die Tourismuszonen auf Mallorca gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Der Festival Park in der Gemeinde Marratxí (Mallorca Fashion Outlet) darf praktisch immer öffnen.

An folgenden Terminen gelten also gesetzliche Feiertage auf Mallorca sowie auf den anderen Balearen-Inseln im Jahr 2025:

1. Januar ( Neujahr ), Mittwoch

), Mittwoch 6. Januar ( Dreikönig ), Montag

), Montag 1. März ( Balearen-Tag ), Samstag

), Samstag 17. April ( Gründonnerstag )

) 18. April ( Karfreitag )

) 1. Mai ( Tag der Arbeit ), Donnerstag

), Donnerstag 15. August ( Mariä Himmelfahrt ), Freitag

), Freitag 1. November ( Allerheiligen ), Samstag

), Samstag 6. Dezember ( Spanischer Verfassungstag ), Samstag

), Samstag 8. Dezember ( Mariä Empfängnis ), Montag

), Montag 25. Dezember ( 1. Weihnachtsfeiertag ), Donnerstag

), Donnerstag 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag), Freitag

Sobald die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage festgelegt werden, veröffentlicht die MZ auch diese Termine, genauso wie auch eine Liste der kommunalen Feiertage.