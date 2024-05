Hauptsache "Malle": Mit diesen Songs gehen die Ballermann-Stars in die Saison

Die Party-Saison am Ballermann hat begonnen, die Openings von Bierkönig und Megapark wurden erfolgreich absolviert. Das bedeutet auch, dass die großen und kleinen Stars des Strandabschnitts erste Songs veröffentlicht haben. Was auffällt: "Malle" im Titel scheint im Trend zu liegen.

Neben den hier aufgeführten "Malle bereit" von Mia Julia, "Malle ist Liebe" von Kreisligalegende, "Mallebird" von Ikke Hüftgold und "Mallearen" von Isi Glück, kann man sich in diesem Jahr unter anderem auf folgende Hits in spe freuen: "Malle Malle" von Frenzy, "Malle Love" von DJ Aaron und Moses C, "Malle wieder dicht" von Honk, "MalleMoment" von Stefan Stürmer und "Malle auf die 1" von Emmanuel Bento.

Ansonsten wird in diesem Jahr gerne wert darauf gelegt, Vergleiche zwischen Mallorca und anderen Urlaubszielen anzustellen. Und während es weiterhin auch ums Saufen geht, überrascht ausgerechnet Ikke Hüftgold mit einer anderen Botschaft.

Mickie Krause

Megapark-Größe Mickie Krause macht keine Experimente. Begleitet von einem Umpa-Umpa-Beat geht es bei "Mehr Promille als IQ" um das klassische Playa-Thema: Saufen. Kostprobe: "Du hast zwar mehr Follower, aber ich bin vollerer".

Peter Wackel

Wer glaubt, dass Peter Wackel sein letztjähriges "Inselfieber" im vergangenen Jahr mit den Variationen "Wiesnfieber", "Köllefieber", "Pistenfieber" und "Weinachtsfieber" noch nicht genug gemolken hat, darf sich freuen: Auch in seinem neuen Song "Weißer Geier" lässt er sich die Passion für die Insel nicht nehmen. Gepaart wird es mit der Melodie vom "Fliegerlied": "Und ich flieg zu dir rüber, denn ich bin schon wieder im Inselfieber."

Mia Julia

Bierkönig-Energiebündel Mia Julia hatte zuletzt deutliche Worte an Ballermann-Besucher gerichtet, die weniger wegen der Party als wegen Instagram-tauglicher Bilder in die Lokale gehen. Was sie sich von ihrem Publikum wünscht, beschreibt sie derweil in ihrem aktuellen Song "Malle bereit" mit MAKZ 38 und MartinBepunkt: "War so lange nicht unterwegs, aber jetzt kommt die Zeit. Endlich wieder Party, ich bin Malle-bereit. Sag mir, fühlst du es, fühlst du diesen Vibe? Wir sind Malle-bereit".

Tobee

Die partyschlagernde Zahnarzt aus Süßen bei Stuttgart lässt es in diesem Jahr gar klassisch angehen – auch was den Text angeht. Bei Tobee geht es gemeinhin ums Saufen. Das ist auch bei "Mozart (Ciao Niveau)" nicht anders. Kostprobe: "Ciao Niveau, wir sehen uns erst am Montag, denn ich geig' mir heute einen rein wie Mozart."

Isi Glück

Ein bisschen Nachhilfe-Unterricht in Erdkunde gibt es dieses Jahr bei Isi Glück und ihrer Sauf-Apotheose "Mallearen": "Bring mich zurück auf die Mallearen, keine Sau kriegt mich auf die Kanaren. Bring mich zurück auf die Mallearen, es ist normal, wenn sie mich nach Hause tragen."

DJ Robin

Um die Vorzüge der Insel gegenüber anderen Urlaubsorten geht es auch in dem neuen Song "Kneipen von innen" von "Layla"-Macher DJ Robin. Daneben bekundet er sein Desinteresse an klassischen Urlaubsaktivitäten wie Wandern und Kirchenbesuchen. Die Kernaussage: "Kirchen von außen, Berge von unten, aber Kneipen von innen. Scheiß auf Bali und auf Australien, ich will Holländerinnen." Erdkunde-Bonuspunkte für: "Und seit ich weiß, Mallorca hat ein Meer, komm ich immer wieder."

Ikke Hüftgold

Ikki Hüftgold bedient sich gemeinsam mit Julian Benz und Lyzar der Melodie des Schlaflieds "Hush, Little Baby", das bereits von Eminem erfolgreich in "Mockingbird" verwendet wurde, um der Insel mit "Mallebird" eine überraschend alkoholfreie Hommage zu widmen: "Ist das geil, die Insel hat uns wieder, in der Luft, Zitronenduft und Flieder."

Julian Sommer

Im Videoclip geht es zu reichen Schnöseln auf den Golfplatz, inhaltlich widmet sich Julian Sommer in "Oben Ohne" etwas weniger mondänen Themen: Alkohol in quasi komatösen Mengen und halbnackt tanzende Damen. Das geht dann so: "Bin schon wieder voll und wieder keine Kohle, doch alles scheißegal, denn sie tanzt oben ohne."

Kreisligalegende

Kreisligalegende träumt in seinem neuen Song "Malle ist Liebe" von dem Gefühl, wieder auf der Insel zu sein: "Schon wieder Gänsehaut, wenn ich 'ne Säule kauf'. Baby, ich fliege, Malle ist Liebe."

Lorenz Büffel

Voll in die 80er-Jahre geht es mit den Megapark-Stars Lorenz Büffel und Knossi, die eine Version von Chris Normans "Midnight Lady" darbieten.