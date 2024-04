Für die Einwohner und Besucher von Deià steht eine abwechslungsreiche Woche in Sachen Wetter bevor. Frühlingshafte Tage wechseln sich mit leichten Regenphasen ab, während die Temperaturen angenehm mild bleiben.

Sonnige Tage und leichte Regenschauer - Das Wetter in Deià für die nächste Woche

Ein Blick auf die kommenden Tage verspricht insbesondere am 20. April 2024 und 25. April 2024 klare Himmel mit Temperaturen von bis zu 19°C, ideal für Ausflüge in die Natur rund um Deià. Der überwiegend leichte Wind wird die sonnigen Tage erfrischend begleiten.

Auch wenn der Himmel am 19. April 2024 von einigen Wolken geziert wird, bleibt das Wetter mit einer Höchsttemperatur von 18°C und moderatem Wind bei 8 km/h durchaus angenehm.

Die Mitte der Woche bringt vermehrt Bewölkung und leichten Regen, insbesondere am 22. und 23. April, was die Umgebung von Deià in ein anderes, jedoch ebenso reizvolles Licht taucht. Trotz des Regens liegen die Temperaturen am 23. April bei wohligen 15°C.

Das Wochenende nähert sich mit weiterem Regen am 24. April, bevor es zum Wochenabschluss am 26. April erneut zu Regenschauern kommt. Die Temperaturen verbleiben weiterhin im gemäßigten Bereich.

Der Druckverlauf der folgenden Woche zeigt leichte Schwankungen, bleibt aber in einem stabilen Bereich, was für die Jahreszeit typisch ist. Die relative Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 49% am 20. April und 61% an den regnerischen Tagen.

Genießen Sie die frische Morgenluft beim Sonnenaufgang, der sich im Verlauf der Woche von ca. 4:55 Uhr bis 5:05 Uhr erstreckt und lassen Sie den Tag mit malerischen Sonnenuntergängen, die zwischen 18:31 Uhr und 18:38 Uhr stattfinden, ausklingen.

Wetteraussichten Deià - Ein Blick auf die einzelnen Tage

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:35:04. +++