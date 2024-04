Die Frühlingszeit bringt für die Region Inca auf Mallorca in den kommenden Tagen eine Mischung aus klarem Himmel, leichten Regenschauern und überwiegend milden Temperaturen. Hier ist ein detaillierter Blick auf das Wettergeschehen für die Woche vom 19. April bis zum 26. April 2024.

Wetterprognose für Inca vom 19.-26. April 2024

Donnerstag, 19. April 2024: Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und angenehmen 19°C. Ein leichter Wind mit 7 km/h trägt zur Erfrischung bei, während die Luftfeuchtigkeit bei 38% liegt. Der Druck von 1022 hPa verspricht stabiles Wetter. Sonnenaufgang und -untergang können um 05:04 Uhr bzw. 18:29 Uhr bewundert werden. Freitag, 20. April 2024: Die Sonne begrüßt Inca erneut mit einem strahlend blauen Himmel und Temperaturen von bis zu 20°C - ideal für Aktivitäten im Freien. Die Winde sind ruhig mit nur 3 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1016 hPa ist ein weiterer herrlicher Tag zu erwarten. Der Tag dauert von 05:03 Uhr bis 18:30 Uhr. Samstag, 21. April 2024: Über Inca ziehen dichte Wolken auf, und die Temperaturen sinken auf 15°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h schwach, jedoch steigt die Luftfeuchtigkeit auf 51% an, begleitet von einem Druck von 1017 hPa. Bereiten Sie sich auf einen wechselhaften Tag vor, der bei Sonnenaufgang um 05:01 Uhr beginnt und bei Sonnenuntergang um 18:32 Uhr endet. Sonntag, 22. April 2024: Leichter Regen sorgt für Abkühlung bei milden 12°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit mit 54% für Frische sorgt. Der Luftdruck liegt bei 1018 hPa. Die Sonne geht um 05:00 Uhr auf und um 18:33 Uhr unter. Montag, 23. April 2024: Auch an diesem Tag werden leichte Regenschauer erwartet, jedoch steigen die Temperaturen auf freundliche 16°C. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 44%. Der Druck von 1015 hPa könnte für wechselhaftes Wetter sorgen. Planen Sie Ihren Tag zwischen 04:58 Uhr und 18:34 Uhr. Dienstag, 24. April 2024: Die Regenwahrscheinlichkeit besteht weiterhin, allerdings bei wärmeren 17°C und einem lebhaften Wind von 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf bemerkenswerte 16%, bei einem Druck von 1014 hPa. Genießen Sie die Tageslichtstunden von 04:57 Uhr bis 18:35 Uhr. Mittwoch, 25. April 2024: Ein paar Wolken sind am Himmel zu sehen, doch die Temperaturen bleiben angenehm bei 18°C. Mit nur 3 km/h Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 37% kann man von einem ruhigen Tag ausgehen. Bei einem Druck von 1013 hPa beginnt und endet der Tag um 04:56 Uhr bzw. 18:36 Uhr. Donnerstag, 26. April 2024: Die Woche schließt mit überzogenen Wolken und Höchsttemperaturen von 20°C. Mit einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 38% scheint das Wetter stabil zu sein, obwohl der Druck auf 1011 hPa fällt. Sonnenaufgang ist um 04:54 Uhr und Sonnenuntergang um 18:37 Uhr. Es ist eine ideale Woche für alle, die die vielfältigen Seiten des Aprilwetters genießen möchten. Vergessen Sie nicht, Ihre Pläne entsprechend der Wettervorhersage anzupassen und für die Regentage einen Schirm bei sich zu haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:39:51. +++