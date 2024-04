Die malerische Gemeinde Santanyí auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen eine abwechslungsreiche Wetterlage. Die Wetterprognose verspricht sowohl sonnige Abschnitte als auch leicht bewölkte Himmel, sowie einige Phasen mit Regen, was typisch für das mediterrane Frühjahrsklima ist.

Sonnige und wolkige Tage in Aussicht

Am Donnerstag, dem 19. April 2024, können sich Einheimische und Besucher über einen klaren Himmel freuen. Die Temperatur wird angenehme 17 Grad Celsius erreichen, begleitet von einer leichten Brise mit 11 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1023 hPa wird der Tag von einem wundervollen Sonnenaufgang um 05:04 Uhr eingeläutet und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:28 Uhr.

Der Freitag, 20. April, zeigt sich mit leichter Bewölkung, während die Thermometer wiederum Spitzenwerte von 17 Grad anzeigen. Die Windgeschwindigkeit lässt mit 8 km/h etwas nach, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%. Sonnenauf- und -untergang erfolgen fast zeitgleich mit dem Vortag, was auf die beständige Jahreszeit hindeutet.

Wochenende in Santanyí: Ein Mix aus Wolken und Regen

Das Wochenende beginnt am Samstag, 21. April, mit ähnlichen Bedingungen wie am Freitag. Mit 16 Grad und gebrochenen Wolken wird es etwas kühler, und die gleichbleibenden Wind- und Druckverhältnisse sorgen für ein stetiges Frühlingswetter.

Der Sonntag, 22. April, bringt dickere Wolken und lässt die Quecksilber-Säule auf 13 Grad sinken, eine typische Temperatur für einen bedeckten Tag.

Kommende Woche: Wechselhaftes Wetter hält an

Die neue Woche startet am Montag, 23. April, mit leichtem Regen und 16 Grad, was für die Inselbewohner eine willkommene Abwechslung und für die Natur eine frische Trinkwasserversorgung darstellt. Der Dienstag lässt die Sonne wieder durch die Wolken blinzeln, und es wird mit 17 Grad etwas wärmer. Am Mittwoch, den 24. April, fällt wieder leichter Regen bei 15 Grad, der Wind frischt dabei auf 12 km/h auf.

Den Abschluss der Woche macht der Donnerstag, 25. April, mit strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Temperatur von 17 Grad.

Fazit: Perfekte Bedingungen für Unternehmungen im Freien

Die kommende Woche in Santanyí bietet ideale Bedingungen, um die schöne Natur und Kultur der Insel zu genießen. Egal ob Sie planen, die historischen Sehenswürdigkeiten zu besuchen, an den herrlichen Stränden zu entspannen oder das lebendige Stadtleben zu erkunden, das Wetter spielt mit, um Ihre Urlaubserlebnisse unvergesslich zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:57:53. +++