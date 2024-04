Die Wetterlage in Sóller präsentiert sich in der kommenden Woche als ein buntes Spektrum mit Temperaturen, die eine angenehme Frühlingsstimmung versprechen. Freuen Sie sich auf eine Mischung aus Sonnenschein und leichtem Regen, die Ihnen eine Vielfalt an Outdoor-Aktivitäten ermöglicht.

Frühlingshaftes Wetter mit wenigen Wolken

Frühlingshaftes Wetter mit wenigen Wolken Starten wir mit dem 19. April 2024, an dem das Thermometer 18°C erreicht. Mit wenigen Wolken am Himmel und einem leichten Wind von 7 km/h zeigt sich das Wetter von seiner gemäßigten Seite. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 49%, und der Druck misst stabile 1022 hPa.

Klare Sicht unter einem strahlenden Himmel

Klare Sicht unter einem strahlenden Himmel Der 20. April 2024 verspricht bei einem Höchstwert von 20°C ein wahres Freiluftvergnügen unter einem klaren Himmel. Bei nur 2 km/h Windstmärke und 47% Luftfeuchtigkeit lädt Sie das Wetter ein, die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Bewölkt mit Aussicht auf Entspannung

Bewölkt mit Aussicht auf Entspannung Am 21. April 2024 erwartet Sie ein Maximum von 16°C und eine bewölkte Kulisse, die von einer sanften Brise mit 5 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 59%, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa.

Leichte Regenschauer - Perfekt für eine Pause

Leichte Regenschauer - Perfekt für eine Pause Das Datum 22. April 2024 bringt leichten Regen und sorgt für wohlige 13°C. Bei einer gemäßigten Windstärke von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% ist dies ein idealer Tag, um es sich drinnen gemütlich zu machen.

Der 23. und 24. April 2024 schließt sich dem leicht nassen Trend an, wobei die Temperaturen sich behutsam auf 14 bzw. 16°C bewegen. Der Wind zieht mit 8 beziehungsweise 11 km/h etwas an, und interessanterweise verrät ein Blick auf das Hygrometer eine unerwartet niedrige Feuchtigkeit von 22% am 24. April.

Der Sonnenschein kehrt zurück

Der Sonnenschein kehrt zurück Zum Ende der Woche hin erwarten wir wieder heiteres Wetter. Der 25. April 2024 grüßt mit klarem Himmel und angenehmen 18°C, während der 26. April 2024 trotz bedeckter Wolken freundliche 19°C erreicht. Beide Tage zeigen sich mit leichten Windverhältnissen und angemessener Luftfeuchtigkeit, sodass Ausflüge wieder im Vordergrund stehen können.

Wetterbasierte Empfehlungen für Ihre Woche in Sóller

Die nächste Woche in Sóller hält ein wenig von allem für Sie bereit. Planen Sie eine Kombination aus entspannten Tagen im Freien und gemütlichen Möglichkeiten für den Fall der leichten Regentage. Die Sonnenauf- und untergangszeiten verlängern sich leicht, was Ihnen mehr Tageslicht für Ihre Aktivitäten bietet.

Genießen Sie die Wetterdiversität und die Schönheit Sóllers, während Sie sich auf das milde Mittelmeerklima einlassen und jeden Tag optimal nutzen. Egal ob Sie die malerischen Wanderrouten erkunden oder einfach die ruhige Atmosphäre eines Cafés auf dem Platz genießen - das Wetter spielt in der Aprilwoche auf Mallorca alle Stücke.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 02:02:57. +++