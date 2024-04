Das Wetter in Llucmajor auf Mallorca nimmt in der kommenden Woche eine Achterbahnfahrt der wechselnden Wetterbedingungen. Von aufgelockerten Wolkenformationen zu klarem Himmel, gefolgt von gemäßigtem bis leichtem Regen, zeichnet sich ein unbeständiges Bild der Inselwetterlage ab.

Milde Temperaturen und gebrochene Wolkendecken zum Wochenstart

Das Wochenende endet, und die neue Woche in Llucmajor beginnt mit gebrochenen Wolken am Samstag, dem 20. April 2024. Dabei werden Temperaturen von angenehmen 19°C erwartet, während der Wind sanft mit ca. 9 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit verhält sich moderat bei 44%, und der Luftdruck misst stabile 1016 hPa.

Sonnenverwöhnter Sonntag bei klarer Sicht

Am Sonntag, den 21. April, zeigt sich der Himmel über Llucmajor in strahlendem Blau ohne eine Wolke. Dabei erreicht das Thermometer eine Höchsttemperatur von 18°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45% an. Bei milden Winden um die 8 km/h können die Inselbesucher den klaren Himmel ohne Störungen genießen.

Regnerische Tage sorgen für Abkühlung

Die folgenden Tage bringen Regen nach Llucmajor: Beginnend mit gemäßigtem Regen am 22. April bei kühleren 11°C und anhaltend mit leichtem Regen sowohl am 23. als auch am 24. April. Die Temperaturen bleiben während dieses Zeitraums relativ mild mit 12 bis 14°C, die Luftfeuchtigkeit steigt entsprechend der Niederschläge.

Zwischen Sonne und Wolken – Das Wetter Mitte der Woche

Zur Wochenmitte am 25. April erwartet die Inselbewohner und Urlauber ein bedeckter Himmel. Die Temperaturen erreichen wieder freundlichere 17°C, und der Wind lässt mit nur 5 km/h nach. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%, während der Luftdruck auf 1007 hPa sinkt.

Leichter Regen und milde Tagestemperaturen zum Wochenende

Das nahende Wochenende kündigt sich mit leichtem Regen und milderen Temperaturen von 18°C am 26. April an. Der Wind bleibt beständig, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 52%. Zum Ausklang der Woche am 27. April lässt der Regen etwas nach und die Temperaturen bleiben bei toleranten 17°C, sodass Llucmajor trotz feuchter Tage ein angenehmes Klima beibehält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:39:18. +++