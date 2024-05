Seit acht Jahren gibt es den internationalen Jane’s Walk auch in Palma. Dabei zeigen Bürger der Stadt interessierten Teilnehmern auf verschiedenen Routen Aspekte der Straßen, Häuser und öffentlichen Räume sowie ihrer Bewohner, die einem sonst vielleicht verborgen bleiben würden.

Von Freitag (3.5.) bis Sonntag werden dieses Jahr unter anderem Führungen zur Medizingeschichte in Palma (Fr., 17 Uhr) geboten. Auch zu den Themen "Fischerei in der Stadt" (Sa., 1 1 Uhr) oder "Frauen in den nächtlichen Straßen" (Sa., 21 Uhr) gibt es Rundgänge.

Alle Führungen sind kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Das komplette Programm sowie die Treffpunkte und Dauer der Führungen unter: janeswalkpalma.wordpress.com

Alle Termine an diesem Wochenende

Freitag, 03. Mai:

17 Uhr: "Epidemien und Medizin im antiken Palma", Kathedrale von Palma, auf Englisch

18 Uhr: "Der nicht so grüne Teil von Ponent", Son Cotoner Park (neben dem Sa Riera Park), auf Katalanisch

18 Uhr: "Son Roca, Ende der Reise", Placeta de Son Roca, Bushaltestelle Nr. 8, auf Katalanisch

Samstag, 04. Mai:

10.30 Uhr: "Sa Indioteria, fast ein Land...", Radweg kurz vor Sa Indioteria, Katalanisch

11 Uhr. "Vom Meer zum Markt", La Llotja de Palma neben dem Restaurant Moll de la Llotja, auf Katalanisch

17 Uhr: "Wahrheit oder Lüge?", Kathedrale von Palma, auf Spanisch

21 Uhr: "Frauen in den nächtlichen Straßen", mitten auf der Plaça Major in Palma, auf Katalanisch

Sonntag, 05. Mai: