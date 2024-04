Die Bewohner und Besucher von Muro können sich auf eine abwechslungsreiche Woche einstellen, wenn es um das Wetter geht. Vom 20. bis zum 27. April 2024 reicht die Palette von Regenfällen bis hin zu klarem Himmel, mit Temperaturen, die angenehmen Frühlingscharakter zeigen.

Aktuelle Wetterlage und Aussichten für Muro

Am Samstag den 20. April dürfen wir uns auf eine Höchsttemperatur von 16°C einstellen, begleitet von leichtem Regen, der die Felder und Gärten Muros erfrischt. Ein leichter Wind mit 7 km/h wird für eine frische Brise sorgen, dazu liegt die Luftfeuchtigkeit bei 50%.

Der darauffolgende Sonntag präsentiert sich hingegen von seiner besten Seite: mit einem klaren Himmel und einer sanften Höchsttemperatur von 15°C können Ausflüge und Aktivitäten im Freien geplant werden. Mit einem leichten Wind von nur 4 km/h ist es ein idealer Tag, um das wunderschöne Mallorca zu genießen.

Wettertrend für die kommende Woche in Muro

Zum Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter von einer launigen Seite: Am Montag den 22. April sorgt mäßiger Regen bei Temperaturen von 11°C für eine feuchte Umgebung, während die Luftfeuchtigkeit auf 75% steigt. Der Wind bleibt beständig bei 4 km/h.

An den folgenden Tagen halten die Regenschauer an, mit leichten Variationen in Intensität und Temperatur. Der Dienstag und Mittwoch kündigen leichten Regen bei milden 12 bzw. 11 Grad Celsius an, bevor der Donnerstag mit aufgelockerten Bewölkungen und angenehmen 15°C etwas Abwechslung bringt.

Das Ende der Woche wird abermals nass: Am Freitag, den 26. April erwarten uns leichte Regenfälle trotz einer Höchsttemperatur von 17°C, und auch der Samstag empfängt uns mit leichten Regenschauern bei 15 Grad Celsius.

Ausblick: Wie wird das Wetter am letzten Aprilwochenende in Muro?

Der Monat endet wie er begonnen hat, mit wechselhaftem Frühlingswetter. Für das letzte Wochenende im April ist überwiegend leichter Regen angesagt, bei Temperaturen die sich um die 15°C bewegen. Sonnenaufgang und -untergang verschieben sich täglich um etwa eine Minute, was die wachsenden Tage unterstreicht.

Zusammenfassend ist das Wetter in Muro für die letzte Aprilwoche recht gemischt, mit einer Mischung aus Sonnenschein, Wolken und Regenschauern. Perfekt, um sowohl die Natur in ihrer Frühlingsblüte zu genießen als auch gemütliche Stunden im Trockenen zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:44:26. +++