Steht Trainer Javier Aguirre bei Real Mallorca vor dem Aus? Der Vertrag des Mexikaners endet nach der laufenden Saison. Wie verschiedene spanische Medien nun berichten, soll der Erstligist kein Angebot für eine Verlängerung gemacht haben und sich schon nach einem neuen Trainer umschauen. Das wäre ein durchaus überraschender Schritt.

Aguirre selbst bestand bei Fragen immer darauf, erst den Klassenerhalt eingetütet zu haben, ehe er über eine Vertragsverlängerung spricht. Der 65-Jährige ist seit März 2022 Trainer des Inselclubs, führte Real Mallorca in den vergangenen beiden Saisons zum Ligaverbleib und in dieser Spielzeit sogar ins Finale der Copa del Rey (wo es eine Niederlage gegen Athletic Bilbao gab).

Bei fünf ausstehenden Partien hat Real Mallorca derzeit sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am Samstag (4.5., 21 Uhr) empfangen die Mallorquiner im Stadion Son Moix Spitzenclub Atlético Madrid. Frühestens am Wochenende darauf kann der Klassenerhalt sicher sein.

Am Samstag kommt Atlético Madrid auf die Insel

Der Kampf gegen den Abstieg reicht den US-amerikanischen Eigentümern des Vereins offenbar nicht länger aus. Das Gespann um Clubboss Andy Kohlberg will Real Mallorca in die Top-10 der Liga etablieren. Der defensive und destruktive Spielstil - wenngleich erfolgreich - Aguirres könnte bei dem Unterfangen im Weg stehen. Wobei es von den Verantwortlichen diesbezüglich noch keine Aussage gab. Es wäre auch möglich, dass der Erfolg Interesse an Aguirre auf sich gezogen hat. Dem Trainer liegen wohl lukrative Angebote vor, unter anderem aus Asien und von der mexikanischen Nationalmannschaft.

Als Nachfolger bringen die Medien nun Jagoba Arrasate ins Spiel, derzeitiger Trainer von Osasuna. Auch sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er ist ein Stammgast auf Mallorca und schaut sich bereits auf der Insel nach Immobilien um. Allerdings soll auch der FC Sevilla interessiert sein.