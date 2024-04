Freuen Sie sich auf eine Woche voller abwechslungsreicher Wetterbedingungen in Alcúdia. Vom kräftigen Frühlingserwachen mit wenigen Wolken bis hin zu klarem Himmel und frischen Regenschauern - der April zeigt sich von seiner launischen Seite. Wir halten Sie mit dem 7-Tage-Wettertrend für Alcúdia auf dem aktuellsten Stand.

Heute, 20. April 2024: Wolkenspiel und sanfte Brisen

Mit Temperaturen um die 17°C und wenigen Wolken startet Alcúdia in den Tag. Ein leichter Wind mit 8 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Druck von 1017 hPa ist mit einem gemütlichen Tag zu rechnen. Verpassen Sie nicht das morgendliche Schauspiel des Sonnenaufgangs um 5:01 Uhr sowie das Abendrot bei Sonnenuntergang um 18:30 Uhr.

Morgen, 21. April 2024: Klarer Himmel und Entspannung pur

Der Samstag begrüßt die Einwohner und Besucher Alcúdias mit einem strahlenden klaren Himmel und Temperaturen um die 15°C. Der Wind bleibt konstant bei 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% fällt, was für einen entspannten Tag spricht. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 5:00 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

22. bis 27. April: Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Die kommenden Tage bieten ein Wechselspiel zwischen leichtem Regen und überwiegend bewölktem Himmel. Temperaturen schwanken zwischen 12°C am 22. April und bis zu 20°C am 26. April, bevor sie wieder auf 17°C am 27. April fallen. Windgeschwindigkeiten bleiben überwiegend gemäßigt, während die Luftfeuchtigkeit sich im komfortablen Bereich befindet.

Wöchentlicher Höhepunkt: Sonnige Momente und milde Abende

Gegen Ende der Woche dürfen wir uns auf die Höhepunkte freuen: der 25. April zeigt sich trotz überwiegend bewölktem Himmel mit 18°C von seiner angenehmen Seite. Der 26. April wird ein Highlight mit 20°C und leichtem Regen, der die Frühlingsblüten Mallorcas nährt. Genießen Sie diese Tage bei Spaziergängen entlang der Küste von Alcúdia und erleben Sie dabei die malerischen Sonnenuntergänge.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:21:17. +++