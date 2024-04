Die Frühlingstage in Santa Maria del Camí präsentieren sich in dieser Woche als eine vielseitige Mischung aus Sonnenschein, Wolken und Regenfällen. Unser detaillierter Wetterbericht bietet Ihnen alle Informationen, die Sie für die Planung Ihrer Aktivitäten im Freien oder gemütlichen Nachmittage drinnen benötigen.

Ein Blick auf das heutige Wetter und die kommenden Tage

Heute am 20. April 2024 begrüßt uns Santa Maria del Camí mit einem Himmel, der von aufgelockerten Wolken gezeichnet ist. Bei angenehmen 21°C und einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h lässt sich der Tag hervorragend im Freien genießen. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von 33% und ein Luftdruck von 1016 hPa sorgen für ein angenehmes Klima.

Der 21. April verspricht mit einem klaren Himmel und Temperaturen um 19°C weiteres schönes Wetter, wobei die Windgeschwindigkeit leicht auf 4 km/h ansteigt.

Doch bereits am 22. April zeigt sich das Wetter von seiner unberechenbaren Seite: Es wird mit mäßigem Regen und einer spürbaren Abkühlung auf 10°C gerechnet, begleitet von einer etwas stärkeren Brise von 8 km/h.

Regnerische Wetterphase setzt sich fort

In den darauf folgenden Tagen wird der Frühling in Santa Maria del Camí durch mehrere Episoden von leichtem Regen unterbrochen. Die Temperaturen liegen am 23. und 24. April bei 11°C bzw. 12°C. Es herrschen höhere Luftfeuchtigkeitswerte von etwa 71% und der Luftdruck fällt leicht auf 1014 hPa.

Gegen Ende der Woche, am 25. April, bedecken überwiegend dichte Wolken den Himmel, die Temperaturen erreichen jedoch freundlichere 17°C bei einer angenehmeren Luftfeuchtigkeit von 53%.

Ausblick auf das Wochenende in Santa Maria del Camí

Das Wochenende kündigt sich mit wechselhaftem Wetter an. Am Samstag, den 26. April, erwartet uns leichter Regen und mildere 18°C, während der Wind auf 7 km/h anzieht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 49% bei einem etwas niedrigeren Luftdruck von 1004 hPa. Der 27. April bietet schließlich eine Auflockerung mit verstreuten Wolken, bei gleicher Temperatur und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 39%.

Genießen Sie die wärmeren und sonnigeren Momente dieses wechselhaften Frühlings in vollen Zügen, aber vergessen Sie nicht, ein Regencape oder einen Schirm für die nassen Überraschungen bereitzuhalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:51:18. +++