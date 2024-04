Frühlingstemperaturen und wechselhaftes Wetter: Die kommende Woche in Portocolom, einem der idyllischen Orte auf der schönen Baleareninsel Mallorca, verspricht eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und Niederschlag. Sehen Sie sich die detaillierte Wettervorhersage für die Periode vom 20. April bis zum 27. April 2024 an und planen Sie Ihre Aktivitäten auf der Insel entsprechend.

Wetterlage am 20. April 2024

Der Donnerstag startet mit teilweise bewölktem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 17°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1017 hPa.

Klare Himmel am 21. April 2024

Der Freitag erfreut uns in Portocolom mit einem klaren Himmel, bei dem die Temperaturen leicht auf 16°C fallen. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 10 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%. Genießen Sie das frühlingshafte Wetter.

Regentage voraus

Am Wochenende ändert sich das Wetterbild: Am Samstag, den 22. April, wird mit mäßigem Regen gerechnet, was zu einer Abkühlung auf 12°C führt, und der Wind weist eine Geschwindigkeit von 11 km/h auf.

Der Regen setzt sich auch am Sonntag mit leichtem Niederschlag fort, und die Temperaturen bleiben bei milden 14°C. Die Woche geht weiter mit überwiegend bedeckten Himmeln, aber stabilen Temperaturen von bis zu 16°C am Montag und Dienstag. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt bestehen.

Der Mittwoch überrascht uns dann mit einer Erhöhung der Temperaturen auf 19°C, obwohl leichte Regenschauer erwartet werden.

Die Wetterwoche schließt am Donnerstag mit leichtem Regen und einem Rückgang auf 16°C ab.

Planung dank Sonnenauf- und -untergangszeiten

Zusätzlich zu den Temperaturangaben bieten wir Ihnen die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, die Ihnen bei der Planung Ihrer Tagesaktivitäten behilflich sein können. Genießen Sie die längeren Tage mit dem Sonnenaufgang etwa gegen 5 Uhr morgens und dem Sonnenuntergang gegen 18:30 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:59:03. +++